ich übertreibe wahrscheinlich nicht, wenn ich schreibe, dass wir aktuell politisch bewegte Zeiten erleben. Der Bundestagswahlkampf hat in dieser Woche deutlich an Fahrt gewonnen, der zurückgekehrte US-Präsident Donald Trump sprüht vor Tatendrang. Die Lage in Nahost und in der Ukraine? Weiter kompliziert bis kritisch. Die Themen, über die wir für Sie berichten, gehen also gerade nicht aus, im Gegenteil.

Unser Anspruch ist es, Sie stets über die wichtigsten Themen des Tages zu informieren. Das bedeutet aber auch: Jeden Tag müssen wir entscheiden, über welche Themen man nur vereinzelt oder auch gar nicht berichtet.

Ein ganzer Kontinent, der es generell in der deutschen Berichterstattung schwer hat, ist Afrika. Dabei lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn die Lage dort ist an vielen Stellen schlimmer als je zuvor – und einige der Krisen haben mehr mit Deutschland und Europa zu tun, als man es wahrhaben will.

Aktuell erlebt Afrika die kriegerischste Phase seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hat die schwedische Universität Uppsala gemeinsam mit dem Friedensforschungsinstitut in Oslo erhoben . Umkämpft sind demnach 16 von 54 Staaten, vor 15 Jahren waren es nur halb so viele.

Trotz der prekären Lage sind die meisten Konflikte den wenigsten ein Begriff. Ein Beispiel ist die aktuelle Lage in der Demokratischen Republik Kongo (DRK). Am Montag hat die Rebellengruppe M23 die Eroberung der Stadt Goma verkündet, die direkt an der Grenze zu Ruanda liegt. Laut UN-Angaben sind dort mehr als 300.000 Menschen auf der Flucht.

Leichen sollen auf den Straßen liegen, da laut der Weltgesundheitsorganisation WHO die Krankenhäuser völlig überlastet sind. In Goma befindet sich zudem ein Labor, in dem hochgefährliche Ebola-Viren lagern. Sollte dort der Strom ausfallen, warnt das Rote Kreuz vor "unvorstellbaren Konsequenzen".

Wer nach Gründen für diese Eskalation sucht, findet sie im Boden des Landes. Denn die Demokratische Republik Kongo ist reich an Bodenschätzen wie Coltan. Interessant ist das aus mehreren Gründen: Aktuell ist das Land nicht der weltweit größte Exporteur des seltenen Metalls – sondern das Nachbarland Ruanda. Dort ist der Coltan-Vorrat allerdings überschaubar. Und jetzt raten Sie mal, wo in der DRK das Metall hauptsächlich abgebaut wird: genau, in der Region um Goma. Die Rebellengruppe M23 übrigens steht schon lange im Verdacht, von der Regierung in Ruanda unterstützt zu werden.

Während Sie diesen Text lesen oder ihn als Podcast hören, sind Sie vermutlich auf Coltan angewiesen. Denn es wird für die Produktion von Handys oder Computern benötigt. Das Metall soll so wie andere Rohstoffe illegal nach Ruanda geschmuggelt werden und von dort auf den Weltmarkt gelangen und damit auch in viele Elektrogeräte.

Sie merken: Womöglich ist Ihnen dieser Konflikt näher, als Sie bisher geglaubt haben. Doch es gibt noch weitere Beispiele, etwa die sogenannte Sahel-Zone. Dort haben vorgestern die Staaten Mali, Burkina Faso und Niger nach 50 Jahren ihren Austritt aus dem westafrikanischen Staatenbund Ecowas verkündet. Die Gemeinschaft setzt sich unter anderem für Frieden und Wirtschaftswachstum in der Region ein.

Der Austritt hat eine längere Vorgeschichte. In allen drei Staaten regiert aktuell eine Militärjunta. In Mali wurde 2021, in Burkina Faso 2022 und im Niger 2023 geputscht. Daraufhin hatte die Ecowas Sanktionen verhängt. Der rechtmäßige Präsident Nigers, Mohamed Bazoum, wird seitdem gefangengehalten.

Parallel zu den Umstürzen kommt eine zweite Entwicklung. Soldaten aus Europa, darunter auch die der Bundeswehr, sind mittlerweile aus der Region verschwunden. Vor knapp zwei Jahren waren die letzten deutschen Soldaten aus Mali zurückgekehrt, aus Niger hat sich die Bundeswehr im vergangenen Sommer zurückgezogen.

Beliebt waren die westlichen Truppen bei den Militärführungen schon länger nicht mehr. Dabei ist die Sicherheitslage in der Sahelzone weiterhin extrem angespannt: Alle Staaten gehören weltweit zu den Orten mit der höchsten Terrorgefahr. Aber die Juntas haben neue Verbündete gefunden, die deutlich kompromissloser agieren: russische Soldaten, früher bekannt als "Gruppe Wagner".

Der Deal lautet etwa folgendermaßen: Die Söldnertruppe, die mittlerweile vom Kreml gesteuert wird und sich "Afrikakorps" nennt, hält die Militärführung an der Macht. Im Gegenzug kann sich Russland an den Bodenschätzen der Region bereichern. Für den Kreml ist das ein lukratives Geschäft. Schließlich werden gegen Russland immer mehr Sanktionen verhängt und der Krieg in der Ukraine bleibt weiterhin kostspielig. Damit wären wir auch bei dem Krieg, der unser politisches und gesellschaftliches Geschehen seit fast drei Jahren maßgeblich bestimmt.

Sowohl der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo als auch die Krise in der Sahel-Zone sind Beispiele dafür, wie die europäische Gesellschaft vor den Problemen in Afrika die Augen verschließt. Dabei habe ich Ihnen ein weitaus Schlimmeres noch gar nicht genannt.

Seit rund zwei Jahren tobt im Sudan ein Bürgerkrieg, dessen Ausmaße kaum vorstellbar sind: Mehr als 26 Millionen Menschen hungern dort, 12 Millionen sind auf der Flucht, Zehntausende wurden getötet. Der Leiter des dortigen Unicef-Programms, Sheldon Yett, sagte meinem früheren Kollegen Luca Wolpers im Oktober, er habe so etwas in 30 Jahren humanitärer Arbeit noch nie erlebt. Momentan verteilt sich ein Großteil der Geflüchteten noch auf die Nachbarstaaten. Doch die Bewegungen könnten sich noch verstärken, wenn der Krieg weiter um sich greift.