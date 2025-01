"Einige sind nachdenklicher geworden"

Viele Abgeordnete hat die Entwicklung im Plenum aufgeregt. Noch am Donnerstag dominiert das Thema in den Aufzügen und an den Tischen in der Cafeteria. Einige Politiker, erzählt die Gruppe um Wanderwitz ebenso wie Künast, hätten sich seither an sie gewandt und Unterstützung für ein Verbotsverfahren signalisiert. "Sicherlich sind einige nachdenklicher geworden seit gestern", sagt die SPD-Politikerin und Mitinitiatorin Carmen Wegge.