Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

gestern Abend erging es mir wie fast jeden Donnerstag: Kaum war ich in den Zug gestiegen und hatte mich auf meinen Sitzplatz gepflanzt, stand eine andere Reisende neben mir und forderte mich auf, ihr den Platz zu überlassen. Sie habe den reserviert. Der Abgleich unserer Tickets ergab: Wir hatten tatsächlich beide dieselbe Reservierung. Wie kann das sein? Weil ich ein höflicher Mensch bin und weil man Frauen stets den Vortritt lassen sollte, verkrümelte ich mich und suchte mir ein anderes Eckchen. Natürlich rollte der ICE dann mit Verspätung los, natürlich funktionierten weder das WLAN noch der Handyempfang, und natürlich war die Toilette gesperrt. Alles andere hätte mich auch erstaunt.

Wieso ist die Bahn so marode? Jeder, der Zug fährt, kann mittlerweile Schauergeschichten vom wichtigsten deutschen Schienenbetrieb erzählen, und die Lage wird trotz unzähliger Baustellen nicht besser. Jüngst hat sich die Pünktlichkeitsquote im Vergleich zum Vorjahr nochmals verschlechtert.

Genug Gründe also, den Mann zu befragen, der das tägliche Bahnchaos managen muss: Richard Lutz ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn und hat uns in unserem Newsroom in Berlin besucht. Im Interview mit Hauptstadtbüroleiter Florian Schmidt und mir erklärt er nicht nur die Gründe für die Bahnmisere und was er dagegen tut, sondern erzählt auch von bemerkenswerten Begegnungen mit aufgebrachten Fahrgästen: hier.

Hierzulande haben wir ja manchmal den Eindruck, die Lage sei zappenduster. Diese Einschätzung relativiert sich jedoch, wenn man Deutschland mit anderen großen Wirtschaftsnationen vergleicht. Auch mit der größten: Was in den USA gegenwärtig stattfindet, ist nichts weniger als ein Putschversuch von oben. Donald Trump und seine Leute demontieren die Demokratie. Sie ignorieren Gerichtsurteile und hebeln den Rechtsstaat aus. Sie zerschlagen Bildungseinrichtungen und versuchen sie durch willfährige Propagandazirkel zu ersetzen. Sie machen Jagd auf Minderheiten wie in einem Polizeistaat.

Und sie erschüttern die globale Wirtschaftsstruktur durch chaotische Zollattacken. Was da geschieht, ist nicht einfach nur ein Handelskonflikt, es ist ein Angriff auf die Regeln, die letztlich auch den Wohlstand der meisten Deutschen sichern."Ein oligarchisch-kleptokratisches Regime" nennt Rüdiger Bachmann Trumps Clique. Der deutsche Ökonom lehrt an der renommierten University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana, gilt als Experte für internationale Handelsbeziehungen – und ist neben unserem Washington-Korrespondenten Bastian Brauns heute mein Gast im Tagesanbruch-Podcast "Das Amerika Update". Wie er als nüchterner Wissenschaftler drastisch die Folgen des Trumpismus beschreibt, das sollten Sie hören. Daher lege ich Ihnen unser Gespräch ans Herz:

Das heutige Frühlingsfoto kommt von Tagesanbruch-Leserin Lucia Russo, die dazu schreibt: "Es hat für mich eine ganz besondere Bedeutung von 'Frühlingserwachen' und ja, Wiedergeburt, weil ich nach sechsmonatiger Krankheit wieder arbeiten gehen durfte. Große Dankbarkeit."

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich einen gesunden und friedlichen Feiertag. Der nächste Tagesanbruch-Podcast kommt schon morgen, dann wieder mit einem besonderen Gast.

