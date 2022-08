+Ukraine-Krieg im Newsblog+ AKW Saporischschja: Hinweise auf Abschaltung

Russland will Schwarzmeerflotte nach Rückschlägen verstärken

12.40 Uhr: Russland will seine Schwarzmeerflotte nach den jüngsten Rückschlägen verstärken. Sie erhalte noch in diesem Jahr zwölf neue Schiffe sowie zusätzliche Flugzeuge und Landfahrzeuge, kündigt der erst kürzlich neu ernannte Kommandeur Viktor Sokolow laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS an. Die Flotte erfülle alle ihre Aufgaben, sagte er demnach vor einer Gruppe junger Offiziere. Sokolow hatte der staatlichen Agentur RIA zufolge am Mittwoch den bisherigen Kommandeur Igor Osipow abgelöst.

Für Aufsehen sorgten zuletzt mehrere Explosionen in Militäreinrichtungen auf der seit 2014 annektierten Halbinsel Krim, wo die Flotte stationiert ist. Dabei sollen auch Flugzeuge der Flotte zerstört worden sein. Zuvor war im April ihr Flaggschiff, der Kreuzer Moskwa, untergegangen – nach ukrainischen Angaben wurde er durch einen Raketenangriff versenkt. Zwei Monate später zog sich die Schwarzmeerflotte von der strategisch wichtigen Schlangeninsel in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa zurück.

Zahl der Toten in Charkiw steigt auf 19 – darunter ein Kind

11.47 Uhr: Nach Berichten der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent" suchen Rettungskräfte in den Trümmern eines Wohnheims in Charkiw weiter sowohl nach Menschen als auch nach Leichen. Durch die jüngsten russischen Raketenangriffe auf die Stadt im Osten der Ukraine wurden bis dato 19 Tote bestätigt, darunter ein Kind, so der örtliche Polizeileiter. 20 Menschen seien verletzt. Es werden weitere Todesopfer vermutet.

Feuerwehrleute in Charkiw: Nach einem Raketenangriff räumen sie die Trümmer eines zerstörten Gebäudes weg. (Quelle: Andrii Marienko/dpa)

Russische Regierung verteidigt Präsenz an ukrainischem AKW

12.03 Uhr: Die Regierung in Moskau verteidigt die Stationierung russischer Truppen in Saporischschja als notwendig für die Sicherheit des Atomkraftwerks. Die Präsenz des russischen Militärs sei eine Garantie dafür, dass es nicht zu einem "Tschernobyl-Szenario" komme, sagt Vize-Außenminister Sergej Rjabkow mit Blick auf die Nuklearkatastrophe im April 1986. Tschernobyl liegt im Norden der Ukraine, die 1986 Teil der Sowjetunion war.

London: Russische Armee konzentriert sich auf Nordosten

8.37 Uhr: Das russische Militär versucht nach britischen Angaben, mit regelmäßigen Angriffen auf Charkiw die ukrainischen Streitkräfte an der Front im Nordosten zu binden. So solle verhindert werden, dass die Ukraine mehr Truppen zu Gegenangriffen in anderen Regionen einsetzen könne, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit. Da die Front derzeit nur etwa 15 Kilometer entfernt sei, liege Charkiw auch in Reichweite der russischen Artillerie. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wurde seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar immer wieder angegriffen. Bei zwei russischen Angriffen am Mittwoch und Donnerstag wurden den örtlichen Behörden zufolge siebzehn Menschen getötet und 42 verletzt. Russland bestreitet, Zivilisten ins Visier zu nehmen.

Putin will zum G20-Gipfel nach Indonesien reisen