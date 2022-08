Ukraine-Krieg im Newsblog | Ukraine: "Wir brauchen deutsche Technik"

Kiew: Russland rückt im Donbass weiter vor

8 Uhr: Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben bei schweren Angriffen in der Ostukraine Fortschritte erzielt. "Beim Vorstoß in Richtung Horliwka – Sajzewe hatte der Feind teilweise Erfolg", teilte der ukrainische Generalstab am Freitag in seinem Lagebericht mit. Die Großstadt Horliwka nördlich von Donezk wird bereits seit 2014 von den prorussischen Separatisten kontrolliert. Nun wurden offenbar die stark befestigten ukrainischen Stellungen nördlich der Stadt im Donbass gestürmt.

Kämpfe wurden auch vor Donezk und südlich des Verkehrsknotenpunkts Bachmut gemeldet, der Teil des Verteidigungswalls um den letzten von Kiew kontrollierten Ballungsraum im Donbass, Slowjansk – Kramatorsk, ist. In beiden Fällen halten die Gefechte den ukrainischen Angaben nach an, während sie an anderen Stellen zurückgeschlagen worden seien. Unabhängig lassen sich die Berichte nicht überprüfen.

Kremlkritikerin Owsjannikowa muss in Hausarrest

3 Uhr: Wegen ihrer Kritik an Russlands Krieg gegen die Ukraine muss die frühere russische TV-Journalistin Marina Owsjannikowa vorerst in Hausarrest bis zum 9. Oktober. Das entschied ein Gericht in Moskau am Donnerstag, wie russische Agenturen meldeten. Der Arrest ist Teil eines Strafverfahrens, in dem Owsjannikowa (44) wegen der angeblichen Verbreitung von Falschinformationen über die russischen Streitkräfte angeklagt ist. Dabei drohen ihr der Agentur Interfax zufolge zwischen fünf und zehn Jahren Haft. Owsjannikowa war am Mittwoch festgenommen worden.

Die bis dahin als linientreu geltende Journalistin im Ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens hatte Mitte März in einer Nachrichtensendung ein Anti-Kriegs-Plakat in die Kamera gehalten. Danach hielt sie sich einige Monate im Ausland auf und arbeitete für die deutsche Zeitung "Die Welt". Mitte Juli protestierte sie in Sichtweite des Kremls erneut gegen den Krieg.

Ukraine-General: Russland hat Luftangriffe verdoppelt

2.15 Uhr: Russland hat laut einem ukrainischen Brigadegeneral die Zahl der Luftangriffe auf militärische Stellungen und zivile Infrastruktur der Ukraine im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt. "Die Flugzeuge und Hubschrauber des Gegners vermeiden es, in die Reichweite unserer Luftabwehr zu fliegen, und deshalb ist die Genauigkeit dieser Angriffe gering", sagt der ukrainische Brigadegeneral Oleksij Hromow auf einer Pressekonferenz.

Ein russischer Kampfjet vom Typ Suchoi Su-34 (Archivbild): Die Ukraine berichtet, dass russische Luftangriffe erheblich zugenommen haben. (Quelle: Sputnik/imago-images-bilder)

Britischer Verteidigungsminister: Russlands Invasion droht zu scheitern

1 Uhr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sieht kaum Chancen für Russland, die Ukraine zu erobern. Bei einer Konferenz in Kopenhagen sagte er, dass Russland Invasion stockt und dabei sei, zu scheitern. "Ihre Invasion wurde (…) ständig so weit modifiziert, dass sie sich wirklich nur auf Teile des Südens und Ostens konzentrieren, weit, weit entfernt von ihrer dreitägigen sogenannten Spezialoperation", zitiert ihn der Nachrichtensender "Al Jazeera".