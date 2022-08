Nachtüberblick: Sorge nach Notstopp im AKW Saporischschja

Aktualisiert am 26.08.2022 - 05:51 Uhr

Aktualisiert am 26.08.2022 - 05:51 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Präsident Selenskyj fordert nach der Notabschaltung des AKW Saporischschja ein Eingreifen. Kanzler Scholz will den Krieg nicht eskalieren lassen. Ein Überblick.

Nach der Notabschaltung von zwei Reaktoren im russisch besetzten AKW Saporischschja hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein energischeres internationales Eingreifen gefordert. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA und andere Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew.