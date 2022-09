+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Bericht: Bombe tötet Generalstaatsanwalt von Luhansk

Ukraine: Russische Angriffe auf Charkiw und Umgebung

9.27 Uhr: Die Ukraine meldet russische Angriffe auf Charkiw und die Umgebung der Stadt im Osten der Ukraine. Auch die weiter nördlich, ebenfalls an der Grenze zu Russland gelegene Region Sumy wurde örtlichen Behörden zufolge beschossen. Mehr als 90 Raketen und Artilleriegeschosse seien gezählt worden, erklärt der Gouverneur von Sumy, Dmytro Schywytzki.

USA kündigen neue Militärhilfe inklusive Raketenwerfern an

8.56 Uhr: US-Präsident Joe Biden kündigt Militärhilfe im Volumen von 600 Millionen Dollar an, wie aus einer Mitteilung des Präsidialamts an das US-Außenministerium hervorgeht. Das durch eine Sondergenehmigung Bidens freigegebene Paket umfasst demnach unter anderem auch weitere Mehrfach-Raketenwerfer (Himars), die im Krieg in der Ukraine zuletzt eine wichtige Rolle gespielt haben. Seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar haben die USA bereits mehr als 15 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine geleistet.

Nach Bericht über Massengrab-Fund: Ukraine sucht nach weiteren Toten

8.52 Uhr: Nach Berichten über den Fund eines Massengrabs im ostukrainischen Gebiet Charkiw wird in kürzlich zurückeroberten Gebieten nach weiteren Leichen gesucht. Die Suche werde durch Minen erschwert, sagte der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleh Kotenko der Agentur Unian zufolge. Dennoch werde jede Anstrengung unternommen – insbesondere auch, um die Körper gefallener Soldaten an ihre Familien übergeben zu können: "Wir setzen die Arbeit fort (...), damit die Familien die Soldaten, die für die Ukraine gestorben sind, so schnell wie möglich angemessen ehren können", sagte Kotenko.

Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet, in der Stadt Isjum im Charkiwer Gebiet sei nach dem Abzug der russischen Truppen ein Massengrab gefunden worden. An diesem Freitag solle es genauere Informationen geben. Ukrainische Medien berichteten von einem Fund von mehr als 440 Leichen in einem Wald.

Explosionen in russischem Belgorod berichtet

7.15 Uhr: Nach Berichten von unter anderem der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent" hat es in der russischen Region Belgorod Explosionen gegeben. Dabei sei ein Zivilist gestorben und zwei weitere verletzt worden, so der Gouverneur der Region, Vyacheslav Gladkov. Die Stadt Valuyki sei nach den Explosionen ohne Strom. Gladkov beschuldigte die Ukraine des Angriffs. Diese äußerte sich zu dem Vorfall bislang nicht. Die Region Belgorod liegt an der ukrainischen Grenze, rund 80 Kilometer von der ukrainischen Großstadt Charkiw entfernt.

