Welche Waffen die Ukraine jetzt von Deutschland fordert

Deutschland hat schon einiges an Waffen in die Ukraine geliefert. Doch für die laufende Offensive braucht Kiew noch anderes Gerät.

Ukrainische Regierungsvertreter haben in den vergangenen Tagen sehr konkret geäußert, welche Ausrüstung und Waffensysteme das Land braucht, um die befreiten Gebiete zu halten und die russische Armee weiter zurückzudrängen. Einige der Wünsche richteten sich direkt an die Bundesregierung – ein Überblick.

Ganz oben auf Kiews Wunschliste: Der Leopard 2

Ganz oben auf Kiews Wunschliste steht der Kampfpanzer Leopard 2, doch deren Lieferung haben Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lambrecht (beide SPD) erst am Montag wieder abgelehnt. Bislang habe kein anderes Land Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert, so das Argument. Allerdings widerspricht sich die Bundesregierung damit selbst, da sie bereits 54 US-Schützenpanzer vom Typ M113 von Dänemark gekauft und in die Ukraine geschickt hat.