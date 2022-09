"Anne Will": Baerbock rudert bei Panzerfrage zurück

Außenministerin Annalena Baerbock spricht bei "Anne Will" über Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg. Mit Blick auf die Vergangenheit zeigt sie sich auch selbstkritisch.

Tut Deutschland genug, um die Ukraine zu unterstützen? Oder ist die Lieferung moderner Panzer überfällig? Diese Frage hat Anne Will am Sonntagabend mit ihren Gästen diskutiert.

Die Gäste

Es brauche die internationale Gemeinschaft, um Kampfgerät, das an die Ukraine geliefert wird, auch funktionsfähig zu halten, erklärte Baerbock. Etwa durch Reparaturen. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass das Material vor Ort auch bedient werden könne. Bei den sowjetischen Waffensystemen sei das der Fall.

"Ich bin dafür, dass wir alles liefern, was einen Unterschied macht, um Menschen zu befreien", so Baerbock nun bei "Anne Will". Mit Blick auf westliche Systeme, deren Bedienung erst gelehrt werden müsse, fügte sie hinzu: "Eine Lieferung allein macht noch keinen Unterschied."