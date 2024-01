Newsblog zum russischen Angriffskrieg Deutschland erwägt Ringtausch mit Taurus-Marschflugkörpern Von dpa , afp , Reuters , csi , mam , cc , sic , ts , te , das , lim , cck , bm Aktualisiert am 24.01.2024 - 21:23 Uhr Lesedauer: 55 Min. Liefert Deutschland bald Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien? (Archivfoto) (Quelle: Sven Eckelkamp/imago images) News folgen

Kiew bittet weiterhin um deutsche Taurus-Marschflugkörper. Deutschland liefert der Ukraine sechs Hubschrauber. Alle Informationen im Newsblog.

Bundesregierung erwägt Ringtausch mit Taurus-Marschflugkörpern

21.19 Uhr: Deutschland will sich möglicherweise über einen Ringtausch an der Lieferung von Marschflugkörpern in die Ukraine beteiligen. Nach dpa-Informationen gibt es Überlegungen, Nato-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr zu liefern. Im Gegenzug würden diese Länder dann ihre Marschflugkörper in die Ukraine exportieren.

Zuvor hatte bereits das "Handelsblatt" unter Berufung auf Diplomaten und Regierungsvertreter berichtet, dass Großbritannien bereits angeboten habe, der Ukraine im Gegenzug für Taurus weitere seiner Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow liefern zu wollen. Diese gelten genauso wie die bereits aus Frankreich gelieferten Scalp-Marschflugkörper aber als nicht so präzise wie die Taurus und haben auch eine geringere Reichweite. Das Kanzleramt wollte den Bericht am Mittwoch nicht kommentieren.

Die Ukraine hatte die Bundesregierung bereits im Mai vergangenen Jahres offiziell um Taurus-Marschflugkörper gebeten. Die Waffen können Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung mit großer Präzision treffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Anfang Oktober entschieden, vorerst keine dieser Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Dahinter steckt die Befürchtung, dass auch russisches Territorium getroffen werden könnte. Moskau liegt etwas weniger als 500 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt.

Fico offen für EU-Beitritt von Ukraine

21.07 Uhr: Der linkspopulistische slowakische Regierungschef Robert Fico hat bei einem Besuch in Berlin seine Unterstützung für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine bekräftigt. "Wir wollen der Ukraine helfen. Wir sind dafür, dass die Ukraine der EU beitritt", sagt Fico bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Er sei auch "zuversichtlich", dass sich die EU bei ihrem Sondergipfel zu den Milliardenhilfen für die Ukraine am 1. Februar einigen werde, fügt er hinzu.

Fico betont, das Nachbarland müsse alle Kriterien für einen EU-Beitritt erfüllen. "Ein unvorbereitetes Land kann der EU mehr Schwierigkeiten bringen als nutzen", sagte er. Als Nachbarland der Ukraine sehe die Slowakei "manche Sachen anders", sagte Fico. "Trotzdem wünschen wir uns sehr, dass die Ukraine ein demokratisches und prosperierendes Land wird." Das werde "uns allen helfen, der Europäischen Union und allen Nachbarn".

Fico lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine und Militärhilfen für das Land ab und hatte kürzlich erklärt, die Ukraine sei "kein unabhängiges und souveränes Land" und stehe "vollständig unter dem Einfluss und der Kontrolle der USA". Bei der Pressekonferenz mit Scholz sagt er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, er glaube nicht, "dass dieser Konflikt militärisch gelöst werden kann". Er unterstütze daher "jegliche Friedensinitiativen, die es gibt".

Bericht: Taurus-Deal mit Großbritannien?

19.41 Uhr: Großbritannien bietet Deutschland einem Medienbericht zufolge einen Ausweg aus der verfahrenen Debatte um Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Die Bundesregierung könne Taurus nach Großbritannien exportieren, die Regierung in London würde im Gegenzug Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefern, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Diplomaten und Regierungsmitarbeiter. Die britische Offerte liege seit ein paar Wochen vor. Bei der Bundesregierung hieß es auf Anfrage, man kommentiere den Bericht nicht.

Mit den Verhandlungen vertraute Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, es werde seit Monaten gefordert, dass Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefere. Der Tausch könne die Zustimmung der Bundesregierung ermöglichen. Bundeskanzler Olaf Scholz verweigert bislang die Lieferung der Taurus an die Ukraine, mehrere Ampel-Politiker fordern sie indes. Vergangene Woche war die Unions-Fraktion im Bundestag mit dem Antrag gescheitert, Taurus-Lieferungen an die Ukraine freizugeben.