Chinas Präsident Xi wird in Frankreich erwartet. Die Ukraine und die USA bereiten wohl ein Sicherheitsabkommen vor. Mehr Informationen im Newsblog.

Tote und Verletzte nach russischen Luftschlägen

19.57 Uhr: Durch russische Raketenangriffe sind in der südukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Menschen wurden verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets, Oleh Kiper, bei Telegram mitteilt. Mehrere Wohnhäuser und zivile Infrastruktur seien beschädigt worden.

Zuvor war die nur gut 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernte ostukrainische Metropole Charkiw Behördenangaben zufolge mit Gleitbomben angegriffen worden. Zwei Zivilisten seien dabei verletzt worden. Ein mehrstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden.

Xi reist nach Frankreich – Macron kündigt Ukraine-Gespräch an

17.26 Uhr: Der chinesische Präsident Xi Jinping wird zum Auftakt einer Europareise am 6. und 7. Mai zu einem Staatsbesuch in Frankreich erwartet. Der französische Präsident Emmanuel Macron wolle ihn im Pariser Elysée-Palast empfangen, aber auch mit ihm die Pyrenäen besuchen, teilt der Elysée mit. Inhaltlich gehe es in erster Linie um den Krieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten.

"Wir müssen China weiter miteinbeziehen, da es auf der internationalen Bühne über die größten Möglichkeiten verfügt, um auf Russland einzuwirken", heißt es in französischen Diplomatenkreisen. Frankreich gehöre zu den wenigen Ländern, die die Gesprächskanäle zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt offen hielten, heißt es weiter. Dies sei wichtig angesichts der Spannungen zwischen China und den USA und Großbritannien.

Nato-Chef stellt Ukraine mehr Waffenlieferungen in Aussicht

14.25 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat mehr Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Die Mitglieder des Militärbündnisses hätten nicht geliefert, was sie in den vergangenen Monaten versprochen hätten, sagt Stoltenberg bei einem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Aber jetzt bin ich zuversichtlich, dass sich das ändern wird", fügt er unter anderem mit Blick auf das jüngst verabschiedete Milliarden-Hilfspaket der USA und Unterstützungs-Zusagen der britischen Regierung hinzu.

Er rechne zudem mit weiteren Zusagen. "Das wird einen Unterschied machen – so wie die fehlende Unterstützung einen Unterschied gemacht hat", sagt Stoltenberg in Anspielung auf Rückschläge der Ukraine auf dem Schlachtfeld. Für einen Sieg der Ukraine sei es noch nicht zu spät.

Russland meldet weiteren Geländegewinn

13.57 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, es habe das nahe der bereits von Russland kontrollierten Stadt Awdijiwka gelegene Dorf Semeniwka "befreit". Erst am Sonntag hatte das Ministerium die "Befreiung" des Dorfes Nowobachmutiwka rund zehn Kilometer nordwestlich von Awdijiwka bekannt gegeben.

Großbritannien schätzt tote russische Militärangehörige auf 450.000

11.21 Uhr: Großbritannien schätzt, dass in der Ukraine etwa 450.000 russische Militärangehörige getötet oder verwundet wurden. Die Zahl der getöteten Mitarbeiter privater russischer Militärfirmen sei allerdings unklar, erklärte Leo Docherty, britischer Staatsminister für die Streitkräfte, dem "UK Defence Journal" zufolge. Auch über 10.000 russische gepanzerte Fahrzeuge sollen zerstört worden sein.

Ukraine: Schwere russische Angriffe im Donbass abgewehrt

9.32 Uhr: Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge schwere Angriffe Russlands in der ostukrainischen Region Donezk abgewehrt. In mehreren Ortschaften nördlich und westlich des Dorfs Nowobachmutiwka seien "55 Angriffe zurückgeschlagen" worden, teilt die ukrainische Armee mit. Weiter südlich, im Westen der Stadt Donezk, hätten russische Streitkräfte "mit Unterstützung der Luftwaffe 15-mal versucht, die Verteidigungsanlagen unserer Truppen zu durchbrechen", heißt es aus Kiew.