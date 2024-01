Flugzeugabsturz: Selenskyj fordert internationale Unterstützung

7.17 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in seiner abendlichen Ansprache am Mittwoch nach dem Absturz eines russischen Militärtransportflugzeugs in der Grenzregion Belgorod eine Aufklärung mit internationaler Unterstützung. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR versuche derzeit, mehr über das Schicksal der ukrainischen Kriegsgefangenen zu erfahren, sagte Selenskyj. Er habe zudem seinen Außenminister Dmytro Kuleba angewiesen, ausländische Partner mit allen Informationen zu versorgen, die der Ukraine zur Verfügung stünden. "Unser Staat wird auf eine internationale Aufklärung bestehen", betonte er.

Selenskyj sagte außerdem: "Es ist offensichtlich, dass die Russen mit dem Leben von ukrainischen Gefangenen, mit den Gefühlen ihrer Angehörigen und mit den Emotionen unserer Gesellschaft spielen." Unabhängige Angaben dazu, wen oder was das Flugzeug transportierte, gibt es aber weiterhin nicht. Die ukrainische Seite bestätigte nur, dass ein Gefangenenaustausch geplant gewesen, dann aber geplatzt sei.

Ukrainische Luftwaffe: Elf Drohnen abgeschossen

6 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind in der Nacht zum Donnerstag elf von 14 russischen Angriffsdrohnen des Typs Shahed-136/131 abgeschossen worden. Die Abwehrsysteme hätten auch vier S-300-Raketen nahe Charkiw erkannt und neutralisiert.

Großbrand in russischer Raffinerie – Drohnensichtungen

4.15 Uhr: In einer Ölraffinerie in russischen Provinz Krasnodar ist offenbar ein Feuer ausgebrochen. Die ukrainische Agentur Euromaidan Press berichtet, dass Anwohner zuvor Drohnen gesehen hätten. Die Anlage soll sich in der Küstenstadt Tuapse befinden. Sie liegt östlich der Krim. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte den Brand, es seien bislang keine Verletzten bekannt. Man suche noch nach der Ursache, heißt es. Nach bislang offiziell unbestätigten Angaben wurde der etwa 100 Kilometer südlich gelegene Flughafen in Sochi für den Flugverkehr gesperrt, anfliegende Maschinen sollen umgeleitet worden sein.

Bundesregierung erwägt Ringtausch mit Taurus-Marschflugkörpern

21.19 Uhr: Deutschland will sich möglicherweise über einen Ringtausch an der Lieferung von Marschflugkörpern in die Ukraine beteiligen. Nach dpa-Informationen gibt es Überlegungen, Nato-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr zu liefern. Im Gegenzug würden diese Länder dann ihre Marschflugkörper in die Ukraine exportieren.