Newsblog zum russischen Angriffskrieg Ukrainische Soldatin berichtet von Mäuseplage in den Schützengräben Von dpa , afp , Reuters , csi , mam , cc , sic , ts , te , das , lim , cck Aktualisiert am 22.01.2024 - 17:48 Uhr Lesedauer: 45 Min. Player wird geladen Ukraine-Krieg: Bereits vor einigen Wochen wurden ukrainische und russische Truppen von Mäusen und Ratten heimgesucht. (Quelle: t-online) News folgen

Russland hat ein kleines Dorf bei Charkiw eingenommen. Lettlands Armeechef will die Nato in der Ostsee. Alle Informationen im Newsblog.

London: Agrarexporte der Ukraine so hoch wie nie seit Kriegsbeginn

17.40 Uhr: Die Ukraine hat nach britischen Angaben im Dezember so viele Agrarprodukte exportiert wie seit Beginn des Kriegs vor fast zwei Jahren nicht mehr. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor. Demnach sind die Exportmengen inzwischen auch höher als zur Zeit des von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelten Getreideabkommens.

"Die Ukraine hat das erreicht, weil sie die russische Schwarzmeerflotte weitgehend davon abgehalten hat, im Westen des Schwarzen Meers zu operieren, wo sie dem Risiko durch ukrainische Raketen und Seedrohnen ausgesetzt ist", heißt es in der Mitteilung.

Ukrainische Soldatin berichtet von Mäuseplage in den Schützengräben

17.34 Uhr: An der Front in der Ukraine wimmelt es in den Schützengräben der Soldaten Berichten zufolge nur so von Mäusen. "Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Bett und die Nacht beginnt damit, dass eine Maus in Ihre Hose oder Ihren Pullover kriecht, Ihre Fingerspitzen ankaut oder in Ihre Hand beißt", berichtet eine ukrainische Soldatin mit dem Rufzeichen "Kira" im Gespräch mit dem britischen Sender CNN. "Man schläft zwei oder drei Stunden, je nachdem, wie viel Glück man hat", sagt sie weiter.

Die Soldatin habe im vergangenen Herbst in der südlichen Region Saporischschja gekämpft. Dort waren offenbar Dutzende Mäuse in ihrem Schützengraben. "Wir hatten eine Katze namens Busia, die zunächst auch mithalf und Mäuse fraß. Doch später waren es so viele, dass sie sich weigerte. Eine Katze kann ein oder zwei Mäuse fangen, aber wenn es 70 sind, ist das unrealistisch", so die Soldatin. Auch Ammoniak oder Gift habe nicht geholfen.

Unabhängig prüfen ließ sich der Bericht der Soldatin laut CNN nicht. Doch über die Mäuseplage an der Front gibt es bereits zahlreiche Berichte. Auch der militärische Geheimdienst der Ukraine meldete im Dezember einen durch Mäuse verursachten Ausbruch des "Mäusefiebers" in vielen russischen Einheiten rund um Kupiansk in der Region Charkiw. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj-Berater verurteilt Flucht von Männern: "Das ist nicht richtig"

12.55 Uhr: Der Berater des Büroleiters von Wolodymyr Selenskyj hat die Flucht von Männern im wehrpflichtigen Alter scharf kritisiert. "Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die vor allem in den ersten Monaten das Land verlassen haben, nicht kämpfen und keine Steuern zahlen. Das ist nicht richtig", sagt Mikhail Podolyak, im Interview mit dem russischen Exil-Medium "Meduza". Für Wehrpflichtige sehe er nur zwei Möglichkeiten: "Entweder man verteidigt ein Land, das sich in einem großen Krieg befindet, oder man zahlt Steuern, während man in diesem Land arbeitet. Die Arbeit ist wichtig, und Steuern sind wichtig, denn Krieg ist teuer", so Podolyak.

In der Ukraine wird derzeit um die Reform des Mobilmachungsgesetzes gerungen. Ein Entwurf sieht vor, dass die Regeln für Wehrpflichtige verschärft werden und Kriegsdienstverweigerern hohe Strafen drohen sollen. Als Grund dafür, dass das Gesetz noch nicht beschlossen ist, sieht Podolyak nicht die Diskussion darum, sondern, dass Politiker bereits über ihre politische Zukunft nachdenken würden. "Krieg ist unpopulär, Mobilisierung ist unpopulär", sagt er. Darum wollten einige Politiker nicht die Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen.