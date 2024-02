Andrij Melnyk ist bekannt für seine vehementen Rufe nach umfangreichen Waffenlieferungen für die Ukraine . Nun fordert der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland laut der Nachrichtenseite "ntv.de" aber eine diplomatische Initiative zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine.

Mit welchem konkreten Ziel Gespräche mit Russland gesucht werden sollten, könne er nicht sagen, erklärte Melnyk demnach und ergänzte: "Niemand in der Ukraine will diesen Krieg bis zum letzten Soldaten führen. Uns geht es darum, unsere Staatlichkeit zu bewahren. Das ist das A und O."

"Warum sollte Herr Scholz sich nicht mit Putin treffen?"

Da es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben könne, seien nun "neue, echte Impulse für Diplomatie" von außen nötig, so Melnyk. "Da reicht es sicherlich nicht für Olaf Scholz , Putin anzurufen, sich seine Märchen und Lügen anzuhören, um danach zu sagen: Ok, ich habe es zumindest versucht, das macht gar keinen Sinn, das tue ich mir lieber nicht mehr an. Tschüss."

Die Großmächte sollten laut Melnyk aktiv werden

Melnyk erinnerte an die Initiative der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des seinerzeitigen französischen Präsidenten François Hollande, deren Ergebnis im Februar 2015 die Minsker Vereinbarung war. Der Vergleich sei "sehr schwierig und wahrscheinlich nicht passend", so der Diplomat. "Aber wenn man nüchtern zurückblickt, hat das Abkommen von Minsk schwarz auf weiß vorgesehen, dass Moskau all die besetzten Gebiete in den Regionen von Donezk und Luhansk bis zum Jahresende 2015 hätte zurückgeben müssen."