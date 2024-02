Newsblog zum russischen Angriffskrieg Russische Raketen treffen Wasserleitungen und Gasnetz Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 07.02.2024 - 11:51 Uhr Lesedauer: 13 Min. Player wird geladen Spezialeinheit plündert russische Stellung am Schwarzen Meer: Ein Video soll den Einsatz zeigen. (Quelle: t-online) News folgen

Georgien macht der Ukraine Vorwürfe wegen angeblicher Machtansprüche. Russische Luftangriffe treffen Kiew und andere Städte. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Raketen treffen Wasserleitungen und Gasnetz

11.22 Uhr: Russland hat mit neuen massiven Luftangriffen auf die Ukraine schwere Zerstörungen in dem Land verursacht. Auch in der Hauptstadt Kiew herrschte am Mittwochmorgen Luftalarm, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Bislang gebe es vier Tote, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch mit. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den "Terrorangriff" Russlands gegen sechs Regionen des Landes und kündigte Vergeltung an. Er teilte mit, dass es in Kiew Berichte über zwei Tote gebe; es könnten auch noch Menschen verschüttet sein.

In der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden Zerstörungen an Gebäuden sowie Verletzte durch die russischen Raketenangriffe. Bürgermeister Olexander Senkewytsch teilte bei Telegram mit, dass ein Verletzter im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben sei.

Auch Wasserleitungen und das Gasnetz seien durch die feindlichen Attacken beschädigt worden, sagte Senkewytsch, der zudem Bilder von den Zerstörungen veröffentlichte. 20 Wohnhäuser seien ohne Dächer.

Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte

06.35 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Militärangaben Kiew und andere Städte in der Ukraine mit Raketen angegriffen. In der Hauptstadt seien am Morgen zur Hauptverkehrszeit mehrere Explosionen zu hören gewesen, weil die Luftabwehr im Einsatz sei, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigt dies auf dem Mitteilungsdienst Telegram. Ob es Opfer oder Schäden durch den Angriff gibt, ist bislang nicht klar.

Reuters-Reporter berichten, um kurz vor sieben Uhr Ortszeit seien laute Detonationen zu hören gewesen. Im ganzen Land heulten ab etwa sechs Uhr morgens die Sirenen und warnten vor Luftangriffen. Der Gouverneur der Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine, Oleh Sinehubow, teilt mit, in der gleichnamigen Stadt seien Gebäude von russischen Raketen getroffen worden. Es handle sich nicht um Wohnhäuser.

Satellitenbilder zeigen hohe Verluste russischer Artillerie

6.29 Uhr: Russland hat seit Beginn der Invasion der Ukraine anscheinend die Hälfte der verfügbaren Artillerie aus Lagerstätten entfernt. Darauf deuten Satellitenbilder von Open-Source-Intelligence-Analysten hin. Nach Beobachtungen der Analysten soll Russland bis Dienstag 666 selbstfahrende Panzer und 340 Stück gezogene Artillerie verloren haben.

Die Militärblogger werten für ihre Analysen Fotos und Videos aus. Allerdings könnte die Menge der zerstörten Ausrüstung wohl deutlich höher liegen als nach ihren Einschätzungen. Die Zahl der selbstfahrenden Panzer soll demnach seit Beginn des Angriffskrieges an den wichtigsten Stützpunkten von 4.450 auf 2.961 gesunken sein, die Zahl der gezogenen Artillerie von 14.631 auf 7.845. Auch die Art der eingesetzten Panzer weist auf hohe Verluste hin: Mittlerweile setzt Russland häufiger Panzermodelle ein, die bereits im Zweiten Weltkrieg genutzt wurden. Auf den Satellitenbildern ist laut den Analysten ebenfalls zu sehen, dass Russland verbleibende Panzer ausschlachtet, um beispielsweise Ersatzrohre zu gewinnen.

Verwaltung: Lage in Awdijiwka wird kritisch

3.10 Uhr: Einige Teile der ostukrainischen Stadt Awdijiwka befänden sich in einem "kritischen" Zustand, da sie sich gegen russischen Beschuss und Angriffe wehren müssten, teilte ein örtlicher Beamter am Dienstag nach Angaben der "Moscow Times" mit. Russland greift die Stadt seit Oktober an. "Während wir mehrere Wochen lang sagten, die Lage sei sehr schwierig, aber unter Kontrolle, ist die Situation jetzt sehr schwierig und an einigen Stellen kritisch", so Vitaliy Barabash, Leiter der Militärverwaltung der Stadt. "Das bedeutet nicht, dass alles verloren ist, dass alles sehr schlecht ist. Aber der Feind richtet eine große Anzahl von Kräften auf unsere Stadt", sagte er einem ukrainischen Fernsehsender.

Dienstag, 6. Februar 2024

Russlands Schwarzmeerflotte laut Briten deutlich geschwächt