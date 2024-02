Newsblog zum russischen Angriffskrieg Verwaltung: Lage in Awdijiwka wird kritisch Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz Aktualisiert am 07.02.2024 - 03:47 Uhr Lesedauer: 11 Min. Dichter Rauch steigt über der Stadt Awdijiwka auf (Archivbild). Die Lage soll für die Ukraine kritisch sein. (Quelle: REUTERS/Alexander Ermochenko) News folgen

Georgien macht der Ukraine Vorwürfe wegen angeblicher Machtansprüche. In Awdijiwka verschärft sich die Situation. Alle Informationen im Newsblog.

Verwaltung: Lage in Awdijiwka wird kritisch

3.10 Uhr: Einige Teile der ostukrainischen Stadt Awdijiwka befinden sich in einem "kritischen" Zustand, da sie sich gegen russischen Beschuss und Angriffe wehren, sagte ein örtlicher Beamter am Dienstag nach Angaben der "Moscow Times". Russland greift die Stadt seit Oktober an. "Während wir mehrere Wochen lang sagten, die Lage sei sehr schwierig, aber unter Kontrolle, ist die Situation jetzt sehr schwierig und an einigen Stellen kritisch", sagte Vitaliy Barabash, Leiter der Militärverwaltung der Stadt. "Das bedeutet nicht, dass alles verloren ist, dass alles sehr schlecht ist. Aber der Feind richtet eine große Anzahl von Kräften auf unsere Stadt", sagte er einem ukrainischen Fernsehsender.

Russlands Schwarzmeerflotte laut Briten deutlich geschwächt

18.03 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die Zerstörung des russischen Raketenschiffs "Iwanowez" Anfang Februar die russische Schwarzmeerflotte deutlich schwächen wird. Der Schlag beeinflusse Kommando- und Kontrollfähigkeiten und zwinge die Flottenführung dazu, ihre Manöver westlich der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim zu überdenken, teilt das Ministerium mit.

Die "Iwanowez" war in der Nacht zum 1. Februar von ukrainischen Seedrohnen attackiert und schwer beschädigt worden. Die britische Regierung geht davon aus, dass das Schiff gesunken ist.

Georgien erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ukraine

17.33 Uhr: Der designierte georgische Premierminister Irakli Kobachidze wirft der Ukraine vor, sein Land mit in den Krieg gegen Russland ziehen zu wollen. Hintergrund ist Sprengstoff, den georgische Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben sichergestellt haben und der auf dem Weg in die russische Stadt Woronesch gewesen sein soll. Der Vorfall bestätige, so Kobachidze, dass die Ukraine "eine zweite Front in unserem Land" wolle. Die ukrainische Botschaft erklärt, man prüfe die Anschuldigungen in Bezug auf "die Verwicklung ukrainischer Staatsangehöriger in illegale Aktivitäten".

Den georgischen Sicherheitsbehörden zufolge war der Sprengstoff in einer Ladung Autobatterien versteckt worden und über Rumänien, Bulgarien und die Türkei ins Land gelangt. Einen solchen Transport von Sprengstoff über Dritt-Länder hatte Russland der Ukraine nach der Explosion der Krim-Brücke vorgeworfen.

Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung bis Mitte Mai

15.47 Uhr: Das ukrainische Parlament hat das nach dem russischen Einmarsch verhängte Kriegsrecht und die Mobilmachung um weitere 90 Tage verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingebrachten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit, teilen mehrere Abgeordnete mit. Die Maßnahmen gelten nun vorerst bis Mitte Mai.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren eine russische Invasion ab. Das Kriegsrecht gibt dem Militär mehr Rechte. Zudem wurden die regulären Parlaments- und Präsidentenwahlen ausgesetzt. Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nur in Ausnahmefällen verlassen.

Ukrainischer Geheimdienst: Russischer Spionagering ausgehoben

13.38 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen russischen Spionagering ausgehoben und fünf an ihm beteiligte Verdächtige festgenommen. Seine Beamten hätten "ein mächtiges Agentennetz" des in der Ukraine tätigen militärischen Abschirmdienstes des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB "neutralisiert", teilt der SBU mit. Die mutmaßlichen russischen Spione seien dabei ertappt worden, wie sie Informationen an den FSB weitergegeben hätten, darunter Angaben zu ukrainischen Militärstandorten, Verteidigungsanlagen und strategischer Energieinfrastruktur sowie personenbezogene Daten.

Bei den insgesamt fünf Verdächtigen handelt es sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft um vier ehemalige Mitarbeiter des ukrainischen Militär- und Auslandsgeheimdienstes sowie einen derzeit aktiven regionalen SBU-Agenten. Sie seien wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen worden. Ihnen wird zur Last gelegt, "Informationen über die Verteidigungsstreitkräfte und strategisch wichtige Energieanlagen an Vertreter" des russischen Geheimdienstes weitergegeben zu haben.