Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 08.02.2024 - 12:06 Uhr

Der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, schlägt eine Verhandlungslösung vor. Selenskyj will das russische Vermögen. Alle Informationen im Newsblog.

Scholz warnt vor Nachlassen bei Militärhilfe für Ukraine

11.35 Uhr: Zum Auftakt seiner USA-Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz alle Verbündeten eindringlich vor einem Nachlassen bei der militärischen Unterstützung der Ukraine gewarnt. "Wir müssen unser Möglichstes tun, um zu verhindern, dass Russland siegt", schrieb Scholz in einem Gastbeitrag für das US-Medium "The Wall Street Journal". "Wenn wir das nicht tun, könnten wir bald in einer Welt aufwachen, die noch instabiler, bedrohlicher und unberechenbarer ist als während des Kalten Krieges."

Trotz der westlichen Unterstützung könnte es in der Ukraine bald zu ernsthaften Engpässen bei Waffen und Munition kommen, warnte Scholz. Einige Zusagen der westlichen Verbündeten seien bereits ausgelaufen, andere müssten verlängert werden. Wenn es nicht gelinge, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stoppen, würden die langfristigen Folgen und Kosten alle bisherigen Investitionen in den Schatten stellen.

Wird Rosneft enteignet? Russischer Konzern will sich wehren

11.22 Uhr: Der russische Ölkonzern Rosneft will sich mit allen juristischen Mitteln gegen eine im Raum stehende Enteignung in Deutschland stemmen. "Eine solche Enteignung würde eine Maßnahme darstellen, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos bliebe und auf immer der Investitionssicherheit schaden würde", teilte die von Rosneft beauftragte Kanzlei Malmendier Legal mit. "Rosneft wird als börsennotierte Aktiengesellschaft alle Maßnahmen ergreifen, um die Rechte ihrer Aktionäre zu schützen."

Das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium hat Rosneft zu einer Anhörung geladen, bei der es um eine mögliche Verstaatlichung von dessen Vermögenswerten in Deutschland gehen soll. Hintergrund ist, dass die Treuhänderschaft des Bundes für den Rosneft-Anteil an der Raffinerie in Schwedt im März ausläuft. Zwei Insider betonten, dass mit der Einladung zur Anhörung noch keine Entscheidung getroffen wurde, ob die Bundesregierung diesen Weg wirklich gehen oder ob die seit September 2022 bestehende Treuhänderschaft erneut verlängert wird. Sie ist eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Russland will mit UN über Getreideexporte sprechen

5.30 Uhr: Laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA könnten sich Vertreter Russlands und der Vereinten Nationen noch in diesem Monat zu weiteren Gesprächen über die Erleichterung russischer Agrar- und Düngemittelausfuhren treffen. RIA beruft sich in dem Bericht auf den russischen UN-Gesandten Gennadi Gatilow. Russland macht mangelnde Fortschritte bei der Erleichterung seiner eigenen Exporte für das Scheitern des Getreideabkommens im vergangenen Jahr verantwortlich. Das Getreideabkommen sollte den Getreideexport aus ukrainischen Häfen ermöglichen.

Drohnen treffen Gebäude in Odessa

4.30 Uhr: Russische Drohnenangriffe auf die Stadt Odessa haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Gebäude beschädigt, berichtete der Gouverneur der Oblast Odessa, Oleh Kiper, laut "Kyiv Independent". Es habe weder Tote noch Verletzte gegeben. Rettungskräfte und Polizeibeamte seien vor Ort, um das Ausmaß der Schäden zu dokumentieren. Weitere Einzelheiten zu dem Anschlag wurden nicht bekannt gegeben. Zuvor hatte es im Süden der Ukraine Luftalarm gegeben.

Heusgen für Verhandlungen: "An Minsker Abkommen orientieren"

1.35 Uhr: Für ein Ende des Ukraine-Kriegs setzt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, auf eine Verhandlungslösung – auch in Anlehnung an das gescheiterte Minsker Abkommen. "Es darf nicht so ausgehen wie im Ersten Weltkrieg, mit Hunderttausenden von Toten. Es ist deshalb richtig, dass man überlegt, wie man zu einer Verhandlungslösung kommt", sagte der langjährige außenpolitische Berater der Funke Mediengruppe (Donnerstag). "Und ich denke, man kann sich dabei durchaus am Minsker Abkommen orientieren."

Heusgen, der die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel beriet und UN-Botschafter war, verwies auf Aussagen des ukrainischen Oberkommandierenden der Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, wonach es an der Front ein Patt wie an der Westfront im Ersten Weltkrieg gebe.