Der Verlust von Awdijiwka ist ein herber Rückschlag für die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt eindringlich vor einem Angriff Russlands auf die EU. Doch am Ende ist es ein US-Republikaner, der das Publikum der Konferenz schockiert.

Patrick Diekmann berichtet aus München.

Als er am Samstagvormittag bei der Münchener Sicherheitskonferenz seine Rede beginnt, ist seine Stimme zittrig und ein wenig zu leise, um für alle im Konferenzsaal deutlich verständlich zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht in schwarzem Pullover und grüner Militärhose auf der Bühne.

Er wirkt müde, fast schon ein wenig abgekämpft. Kein Wunder: Selenskyj kämpft seit nun knapp zwei Jahren an zwei Fronten: einerseits wehrt sich die ukrainische Armee gegen die russische Invasion, andererseits kämpft der Präsident an der Unterstützungsfront in vielen westlichen Ländern, damit seine Verbündeten weiterhin Waffen und Ausrüstung an die Ukraine geben.

An beiden Fronten sieht es für die ukrainische Führung nicht sonderlich gut aus. Einerseits bröckelt seit Monaten die westliche Unterstützung. Andererseits platzt mitten in der Nacht zu Samstag die Nachricht in die Sicherheitskonferenz, dass sich die ukrainische Armee aus Awdijiwka zurückziehen wird. Die Kleinstadt im Südosten der Ukraine ist hart umkämpft, beide Seiten erleiden hier große Verluste. Nach Bachmut ist Awdijiwka zum Symbol des ukrainischen Widerstandes geworden. Der nächste Fleischwolf, indem wahrscheinlich Tausende Kämpfer starben. Mehr zur Lage in der Ukraine lesen Sie hier.

Der Verlust von Awdijiwka ist auch ein Warnschuss für den Westen. Die Befürchtung vieler Experten: Wenn sich nichts ändert, wird Wladimir Putin diesen Krieg gewinnen. Diese Angst mischt sich in München mit Wut – vor allem auf Donald Trump und die US-Republikaner.

Westen schlägt sich selbst

Die Stimmung auf der Sicherheitskonferenz ist im Angesicht multipler großer Krisen bedrückt. Spricht man mit Politikern oder Diplomaten in den engen Gängen des Hotels "Bayrischer Hof", sagt kaum jemand, dass es ihm oder ihr gut geht. "Den Umständen entsprechend" ist die häufigste Antwort auf Frage nach dem allgemeinen Wohlbefinden. Die Umstände? Das sind oft Kriege, Putin, die Angst vor Trump und gelegentlich auch die Sorge vor der Krise.

Diesen gegenwärtigen Pessimismus des Westens greift Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Rede am Samstagmorgen auf. Er erinnert daran, dass Putin sich mit seinem Krieg in der Ukraine verrechnet habe. Moskau habe "kein einziges seiner Kriegsziele" in der Ukraine erreicht. Kiew sei nicht erobert, Europa habe sich von der Energieabhängigkeit von Russland gelöst und die Sanktionen würden die russische Wirtschaft treffen. Es geht Scholz um Hoffnung und darum, europäische Weichen für eine längerfristige Unterstützung für die Ukraine zu stellen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doch die Zeichen dafür stehen momentan schlecht. Deutschland ist mittlerweile mit großem Abstand das zweitgrößte Geberland für militärische Hilfen für die Ukraine – hinter den USA. Die Amerikaner drohen durch den Wahlkampf, durch den Druck von Trump und den Republikanern, auszufallen. Schon jetzt blockieren sie ein Ukraine-Hilfspaket im US-Kongress, um von der Biden-Administration Zugeständnisse im Bereich der Migration zu erpressen.