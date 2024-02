Newsblog zum Ukraine-Krieg Schweden schickt Ukraine moderne Kampfboote Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc Aktualisiert am 23.02.2024 - 02:25 Uhr Lesedauer: 34 Min. Ein schwedisches Kampfboot vom Typ CB90: Diese Modelle werden auch der Ukraine geschickt. (Quelle: IMAGO/Stefan Jerrevång/TT) News folgen

Die USA verhängen weitere Sanktionen gehen Russland. Schweden schickt Kampfboote. Mehr Informationen im Newsblog.

Schweden schickt Ukraine moderne Kampfboote

2.15 Uhr: Wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine stellt Schweden dem angegriffenen Land neue Militärhilfe im Wert von umgerechnet rund 630 Millionen Euro in Aussicht. Im Rahmen des 15. und bislang größten Hilfspakets dieser Art will der skandinavische Nato-Anwärter der Ukraine unter anderem Kampfboote vom Typ Stridsbåt 90 (CB90), Gruppenboote, Unterwasserwaffen wie zum Beispiel Minen, Artilleriemunition und Luftabwehrmaterial zur Verfügung stellen. Das gab Verteidigungsminister Pål Jonson am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt.

Das Schiff kann als schnelles Angriffs- und Küstenverteidigungsboot, als Patrouillenboot oder als Unterstützungsschiff für Spezialeinsätze eingesetzt werden. Es kann auch für Aufklärungs-, Überwachungs- und Nachrichtendiensteinsätze verwendet werden.

Moldawien bedankt sich für Sanktionen

0.10 Uhr: Der moldawische Ministerpräsident dankt der Europäischen Union für die Verhängung von Sanktionen gegen fünf Bürger Moldawiens und einen russischen Staatsangehörigen. "Die beschlossenen Sanktionen sind ein Signal, dass wir die uneingeschränkte Unterstützung der EU im Kampf gegen den hybriden Krieg Russlands und die Versuche, die Rechtsstaatlichkeit und die Sicherheit unseres Landes zu untergraben, haben", erklärt Ministerpräsident Dorin Recean in den sozialen Medien. In der Erklärung der EU wird der Spitzendiplomat Josep Borrell mit den Worten zitiert, die Republik Moldau sei "eines der Länder, die am stärksten von den Folgen der illegalen Invasion Russlands in der Ukraine betroffen sind."

Donnerstag, 23. Februar

USA wollen weitere Sanktionen gegen Russland verhängen

23.40 Uhr: Die USA wollen am Freitag anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine Sanktionen gegen mehr als 500 Ziele in Russland verhängen. Das sagt der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo zu Reuters. Die Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit anderen Ländern ergriffen würden, richteten sich gegen den militärisch-industriellen Komplex Russlands sowie gegen Unternehmen in Drittländern, die Russland den Zugang zu den von ihm gewünschten Gütern erleichterten. Washington wolle Russland wegen des Krieges und des Todes des Oppositionsführers Alexej Nawalny zur Rechenschaft ziehen.

IWF wohl vor Kredit-Auszahlung von 880 Millionen Dollar an Ukraine

22.04 Uhr: Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben einem Insider zufolge eine Vereinbarung mit der ukrainischen Regierung erzielt, um die nächste Tranche eines milliardenschweren Kredits an das kriegsgebeutelte Land auszuschütten. Es geht um eine Zahlung von rund 880 Millionen des insgesamt 15,6 Milliarden Dollar umfassenden Kredits, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagt. Das Management und der Exekutivausschuss des IWF müssten die in Warschau getroffene Übereinkunft noch genehmigen. Damit sei in der zweiten Märzhälfte zu rechnen.

Borrell fordert EU-Staaten zu mehr Ukraine-Unterstützung auf

20.49 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, mehr Munition für die Ukraine bereitzustellen. "Die ukrainischen Soldaten sind entschlossen zu kämpfen, aber sie brauchen Munition. Dringend und in großen Mengen", schreibt der Hohe Vertreter in einem Brief an die EU-Außen- und Verteidigungsminister, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Verzögerungen bei der Lieferung von Munition kosteten Menschenleben und schwächten die Verteidigungskapazitäten der Ukraine. "Ich halte es daher für meine Pflicht und Verantwortung, mich erneut an Sie zu wenden, um zu sehen, wie wir die Ukraine noch mehr unterstützen können", schreibt Borrell.

Zwar sei auf EU-Seite bereits viel getan worden, doch "wenn wir unseren ukrainischen Freunden zuhören, ist all dies eindeutig nicht genug." Borrell schlägt vor, dass die EU-Staaten Bestände nach Möglichkeit weiter aufstocken oder Bestellungen in der eigenen oder europäischen Industrie aufgeben sollten. Eine Option sei auch, die ukrainische Industrie zu finanzieren. Nichts zu tun, sei keine Option.

Lettland verhängt Importstopp für Getreide aus Russland und Belarus