Was hinter Schlafstörungen stecken kann

Sechsjähriger stirbt in Güllebehälter

Bundesliga-Profi kündigt Karriereende an

Newsblog zum russischen Angriffskrieg Nato-Länder halten gemeinsame Militärübung in Polen ab Von dpa , afp , mam , cck , fho Aktualisiert am 04.03.2024 - 14:38 Uhr Lesedauer: 4 Min. Soldaten nehmen an der Nato-Übung "Brilliant Jump 2024" in Polen teil: Sie ist Teil des Großmanövers, das unter anderem zur Abschreckung Russlands dienen soll. (Quelle: Marcin Bielecki/dpa) News folgen

Es gibt Widersprüche um eine mögliche Einbestellung des deutschen Botschafters. Die Zahl der toten Kinder in Odessa steigt weiter. Mehr Informationen im Newsblog.

Prekäre Lage im AKW Saporischschja: IAEA-Chef plant Treffen mit Putin

14.34 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will diese Woche Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin führen. Wie Grossi in Wien weiter sagt, will er mit dem Kremlchef unter anderem über die angespannte Sicherheitslage im russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sprechen.

Das größte Atomkraftwerk Europas werde derzeit mit nur einer einzigen Stromleitung für die Kühlung des Nuklearmaterials versorgt, sagt der Generaldirektor während einer Pressekonferenz am Rande einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrates. "Das ist eine sehr, sehr prekäre Situation." Grossi will am Dienstag nach Russland aufbrechen.

Russische Truppen haben das AKW Saporischschja Anfang März 2022 besetzt. Seitdem sind kriegsbedingt neun der ursprünglich zehn Leitungen ausgefallen, welche die frontnahe Anlage mit Strom versorgten. Ein Team der IAEA ist ständig vor Ort, um die Lage in dem weitgehend stillgelegten Kraftwerk zu beobachten. Die Fachleute berichteten am Wochenende über militärische Aktivitäten in der Nähe des AKW. "Die physische Unversehrtheit des Kraftwerks bleibt gefährdet", sagt Grossi.

Russlands neuester Panzer laut Rüstungsmanager zu teuer für Krieg

14.27 Uhr: Russlands neuester Kampfpanzer Armata ist dem Hersteller zufolge zu teuer für einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine. "Von seiner Funktionalität her ist er den existierenden Panzern weit überlegen, aber er ist zu teuer und deswegen wird ihn die Armee jetzt wohl kaum einsetzen", sagt der Chef der staatlichen Rüstungsholding Rostec, Sergej Tschemesow, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Armata T-14 wurde der Öffentlichkeit erstmals 2015 bei der Militärparade in Moskau vorgestellt. Medienberichten zufolge ist der Panzer aufgrund verschiedener technischer Probleme bis heute nicht in Serienproduktion gegangen.

Laut Tschemesow, einem engen Vertrauten von Russlands Präsidenten Wladimir Putin noch aus gemeinsamen Agententagen in der DDR, haben die russischen Streitkräfte den Armata inzwischen in den Dienst übernommen. Für den Einsatz in der Ukraine seien die Kosten aber zu hoch. "Heute brauchen wir Geld, um neue Panzer, neue Waffen zu fertigen, womöglich billigere", sagt Tschemesow. Daher sei es angebracht, für den aktuellen Konflikt billigere T-90-Panzer zu kaufen. Eigentlich sollte der Armata den T-90 ablösen.

Nato-Länder halten gemeinsame Militärübung in Polen ab

10.50 Uhr: Im Rahmen einer gemeinsamen Militärübung wollen Soldaten aus mehreren Nato-Ländern die Weichsel in Polen überqueren. Die Übung mit dem Namen Dragon 24 ("Drache") findet auf Höhe des Ortes Korzeniowo etwa hundert Kilometer südlich von Danzig statt. Insgesamt sind nach Angaben der polnischen Streitkräfte und der Nato rund 20.000 Soldaten aus neun Nato-Ländern beteiligt, davon 15.000 aus Polen. Die Überquerung der Weichsel mit dem Bau einer Ponton-Brücke ist ein Test für die Zusammenarbeit der Streitkräfte zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberraum. Eine Ponton-Brücke besteht aus mehreren auf einem Gewässer liegenden Schwimmkörpern, auf die ein Steg oder auch eine Fahrbahn montiert werden.

Die Übung ist Teil eines Großmanövers, das die Nato zur Abschreckung Russlands an ihrer Ostflanke abhält. Die rund vier Monate dauernde Übung Steadfast Defender (etwa: "Standhafter Verteidiger") erstreckt sich von Norwegen bis hin in Länder wie Rumänien. Das Verteidigungsbündnis hat dafür rund 90.000 Soldaten mobilisiert. Ein Hauptziel des Großmanövers ist neben dem Trainingseffekt die Abschreckung. Es gibt zunehmende Warnungen, dass Russland in einigen Jahren bereit sein könnte, auch Nato-Länder anzugreifen und so den Bündniswillen der Partnerländer zu testen.

Kreml: Taurus-Mitschnitt ist Beweis für "direkte Verwicklung" des Westens in Ukraine-Krieg