Putin nennt den Nato-Beitritt Schwedens "sinnlos". Russland werde künftig Truppen an der finnischen Grenze stationieren. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine greift Geheimdienstgebäude in Belgorod an

8.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben im russischen Belgorod örtlichen Behörden zufolge das Gebäude des Inlandsgeheimdienstes FSB mit einer Drohne angegriffen. Es gebe keine Verletzten, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Behörden. Allerdings sei das Gebäude beschädigt worden.

Russland: 58 ukrainische Drohnen abgefangen

7.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zu Mittwoch nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 58 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Betroffen gewesen seien die Oblaste Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kursk und Rjasan sowie die Region Leningrad, die Sankt Petersburg umgibt.

Ölraffinerie in Rjasan brennt nach ukrainischem Angriff

6.40 Uhr: In der russischen Oblast Rjasan ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs Pawel Malkow nach einem ukrainischen Drohnen-Angriff eine Ölraffinerie in Brand geraten. Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilt Malkow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge wurden zwei Menschen in ein Krankenhaus in der Stadt Rjasan gebracht. Die gleichnamigen Oblast grenzt nicht an die Ukraine, sie liegt südlich von Moskau.

Ukraine greift erneut russische Gebiete mit Drohnen an

6.20 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach russischen Angaben die zweite Nacht in Folge mit einer ganzen Reihe von Drohnen mehrere Gebiete in Russland angegriffen. Mehr als 30 Drohnen seien in der Nacht zu Mittwoch über der Oblast Woronesch abgefangen und zerstört worden, teilt der dortige Gouverneur Alexander Gussew auf Telegram mit. Es gebe geringe Schäden an Gebäuden durch herabfallende Trümmer, die Gefahr eines Angriffes bleibe aber bestehen. Woronesch grenzt an die Ukraine, ebenso wie Belgorod. Mehr zu der Offensive pro-ukrainischer Kämpfer lesen Sie hier.

Dort beschädigten herabfallende Trümmer von Drohnen eine Gasversorgungsleitung und führten zu Stromausfällen. "Niemand wurde verletzt", erklärt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Über Kursk wurden den Behörden zufolge mindestens vier ukrainische Drohnen abgefangen. Eine Drohne sei zudem beim Anflug auf eine Ölraffinerie in der weiter im Norden gelegenen Region Leningrad abgeschossen worden, teilt der dortige Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram mit. Es gebe keine Auswirkungen auf die Arbeit der Raffinerie.

Video | Russische Freiheitslegion offenbar nach Russland eingedrungen Player wird geladen Quelle: t-online

Putin nennt ukrainische Angriffe Einmischung in Wahlen

6.00 Uhr: Präsident Wladimir Putin sieht in den jüngsten ukrainischen Angriffen auf russische Regionen einen Versuch, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland zu stören. "Das Hauptziel, daran habe ich keinen Zweifel, besteht darin, wenn nicht die Präsidentschaftswahlen in Russland, so doch zumindest den normalen Prozess der Willensäußerung der Bürger in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen", sagt Putin in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA und dem staatlichen Fernsehsender Rossija-1. Bei den Präsidentschaftswahlen vom 15. bis 17. März wird Putin voraussichtlich wiedergewählt.

Putin kündigt Truppenstationierung an Nato-Grenze an

5.18 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hält den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens für sinnlos. "Das ist ein absolut sinnloser Schritt (für Finnland und Schweden) unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der eigenen nationalen Interessen", sagt Putin in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria und dem Staatsfernsehen Rossija-1. "Wir hatten dort (an der finnischen Grenze) keine Truppen, jetzt werden sie dort sein. Es gab dort keine Zerstörungssysteme, jetzt werden sie dorthin verlegt.

Putin: "Mischen uns nicht in Wahlen ein"