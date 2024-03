Russland: Haben Ortschaft bei Awdijiwka eingenommen

Ski-Star arbeitet an Sensations-Comeback

Die EU sagt, für Frieden muss sich Europa auf Krieg vorbereiten. Unterdessen wird vor dem nuklearen Risiko gewarnt. Mehr Informationen im Newsblog.

Estland weist russischen Diplomaten aus

13.17 Uhr: Der baltische EU- und Nato-Staat Estland hat einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Tallinn zur unerwünschten Person erklärt und verweist ihn des Landes. Darüber sei der einbestellte Geschäftsträger der russischen Vertretung informiert worden, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Begründet wird die Ausweisung mit Handlungen, die gegen die Unabhängigkeit und Souveränität Estlands gerichtet gewesen seien. "Die koordinierten hybriden Angriffe der russischen Geheimdienste auf die Sicherheit der Republik Estland müssen beendet werden", heißt es weiter.

Selenskyj: Russland feuerte im März 130 Raketen und mehr als 320 Drohnen

13.13 Uhr: Russland hat in dem Krieg gegen die Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge im März bislang 130 Raketen verschiedener Bauarten eingesetzt. Zudem seien mehr als 320 Schahed-Drohnen genutzt worden und 900 Lenkbomben.

Pistorius kündigt neues Hilfspaket mit Munition an

12.58 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigt ein weiteres Hilfspaket Deutschlands für die Ukraine im Volumen von 500 Millionen Euro an. Darin enthalten seien 10.000 Schuss Munition aus den Beständen der Bundeswehr, sagt Pistorius am Rande des Treffens der Ramstein-Gruppe auf dem gleichnamigen US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz. Die Auslieferung beginne sofort. Zudem übernehme Deutschland die Kosten für 180.000 Schuss Munition aus der laufenden tschechischen Initiative. Die Auslieferung erfolge schrittweise und beginne im Sommer.

Russland will Ölraffinerien mit Raketensystem schützen

12.55 Uhr: Russland plant den Schutz seiner Öl- und Gasraffinerien mit einem Raketensystem. Das sagt ein Vertreter des russischen Energieministeriums vor dem Parlament. Reuters-Berechnungen zufolge wurden die Ölkapazitäten durch den Beschuss ukrainischer Drohnen im ersten Quartal um sieben Prozent reduziert.

Russische Marine bekommt neuen Chef

12.33 Uhr: Admiral Alexander Moisejew führt künftig die russische Marine. Er übernimmt das Amt von Nikolai Jewmenow, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA berichtet. Sie zeigt Bilder der Zeremonie im Hafen von Kronstadt bei St. Petersburg. Moisejew diente mehr als 29 Jahre auf russischen Atom-U-Booten.

2018 wurde er zum Kommandeur der Schwarzmeerflotte ernannt und 2019 der Nordflotte. Er ist Träger der höchsten Auszeichnung Russland: Held der Russischen Föderation. Basis der Schwarzmeerflotte ist seit jeher die 2014 von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim. Im Zuge des Ukraine-Kriegs wurde die Flotte von der Ukraine immer wieder angegriffen.

Russland: Haben Ortschaft Orliwka bei Awdijiwka eingenommen

12.22 Uhr: Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums den Ort Orliwka in der ukrainischen Oblast Donezk eingenommen. Orliwka liegt etwa zehn Kilometer von dem unter russischer Kontrolle stehenden und als strategisch wichtig angesehenen Awdijiwka entfernt. Der ukrainische Generalstab hatte zuvor erklärt, neun russische Angriffe in der Nähe von Orliwka abgewehrt zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die russischen Angaben aktuell nicht.

Borell: Russische Mittel für Kauf von Waffen für Ukraine nutzen

12.12 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt der EU vor, 90 Prozent der eingefrorenen russischen Mittel für den Kauf von Waffen für die Ukraine zu nutzen. Die restlichen zehn Prozent sollten in den EU-Haushalt transferiert werden, um die ukrainische Rüstungsindustrie zu unterstützen. Er wolle seinen Vorschlag am Mittwoch und damit vor dem EU-Gipfel Ende der Woche übermitteln, sagt Borrell in Brüssel vor der Presse.

Belgorod kündigt Evakuierung Tausender Kinder an

11.48 Uhr: In der russischen Grenzregion Belgorod kündigen die Behörden eine Evakuierung von 9.000 Kindern an. Sie sollen wegen Angriffen aus der Ukraine in Sicherheit gebracht werden, teilt Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit.