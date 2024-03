Lage in Belgorod spitzt sich zu

0.10 Uhr: In der seit Tagen von ukrainischer Seite beschossenen russischen Grenzregion Belgorod verschärft sich die Lage weiter. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow kündigte am Mittwoch für die gleichnamige Gebietshauptstadt und die an der Grenze zur Ukraine gelegenen Kreise einen vorzeitigen Ferienbeginn an. In sieben Kreisen wurde damit begonnen, wie in Krisengebieten Kontrollposten und Straßensperren mit Sicherheitskräften einzurichten, die den Zugang zu Ortschaften regeln. Lesen Sie hier mehr über die aktuelle Situation in Belgorod.