Ukrainische Luftwaffe meldet neue Angriffswelle

Selenskyj verlangt von EU Munition und russische Milliarden

20 Uhr: Beim EU-Gipfel in Brüssel hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringend weitere Munition sowie die Nutzung der in Europa eingefrorenen russischen Milliarden gefordert. Es sei "beschämend für Europa", dass die Mitgliedsländer so wenige Artilleriegeschosse lieferten, sagt er in einem Videoappell an die in Brüssel versammelten Staats- und Regierungschefs. Ungarn nennt die Nutzung russischen Vermögens für Militärhilfe eine "rote Linie", auch in anderen EU-Ländern gibt es Vorbehalte. Selenskyj verweist auf die zunehmend schwierige Lage in den Kämpfen gegen Russland und die jüngsten russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew.