Zwei Menschen sterben bei Attacken auf die Region Lwiw. Russland verstärkt den Schutz seiner Schwarzmeerflotte. Mehr Informationen im Newsblog.

Moskau fordert Auslieferung des ukrainischem Geheimdienstchef

3.20 Uhr: Russland hat von der Ukraine am Sonntag die Auslieferung des ukrainischen Geheimdienstchefs und anderer Menschen gefordert, die laut Moskau in "terroristische Angriffe" auf russischem Territorium verwickelt gewesen sein sollen. Das russische Außenministerium wiederholte in einer Mitteilung die Behauptung, dass es bei dem Anschlag auf eine Konzerthalle am Stadtrand von Moskau eine Verbindung zur Ukraine gebe.

Zudem warf Russland der Ukraine vor, hinter einer Reihe von Anschlägen und Attentaten auf seinem Staatsgebiet zu stecken. Mit Verweis auf zwei internationale Anti-Terror-Konventionen erklärte das Ministerium, es habe die Ukraine aufgefordert, eine Reihe von Leuten "sofort festzunehmen und auszuliefern", darunter den Chef des Geheimdienstes SBU, Wassil Maljuk.

Der SBU bezeichnete die Forderungen Moskaus als "wertlos". "Erklärungen zum Terrorismus sind besonders zynisch, wenn sie von einem terroristischen Land kommen", erklärte der Geheimdienst.

Russland behauptet, dass Kiew mit dem Angriff auf die Konzerthalle in Verbindung steht, obwohl die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich reklamiert hat.

Das russische Außenministerium erklärte, Maljuk habe zugegeben, "die Bombardierung der Krim-Brücke im Oktober 2022 organisiert" zu haben, und "Details der Organisation anderer Terrorattacken in Russland enthüllt". Die Krim war 2014 von Russland annektiert worden, wird international jedoch als Teil der Ukraine anerkannt.

"Die russische Seite verlangt, dass das Regime in Kiew umgehend jede Unterstützung terroristischer Aktivitäten beendet, diese Verantwortlichen ausliefert und die Opfer entschädigt", erklärte das Ministerium weiter.

Es war unklar, auf welchem Wege Russland der Ukraine seine Forderungen übermittelte, da Kiew seine diplomatischen Verbindungen mit Moskau kurz nach dem militärischen Angriff im Februar 2022 abbrach.

Ukraine: Erneut Tote durch russischen Beschuss

0.46 Uhr: In der Ukraine sind nach Angaben örtlicher Behörden erneut mehrere Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Ein Mann sei in der Stadt Borowa südöstlich von Charkiw ums Leben gekommen, erklärt die Staatsanwaltschaft. In Krasnohoriwka, westlich des von Russland kontrollierten regionalen Zentrums von Donezk, habe es zwei Tote gegeben, teilt die Polizei mit. In der Region Lwiw im Westen, weitab der Frontlinien, seien zwei Menschen gestorben. Im Zentrum von Charkiw gab es nach Angaben des örtlichen Gouverneurs zudem einen Angriff auf zivile Infrastrukturen.

Montag, 1. April 2024

Russischer Angriff auf Region Lwiw: mindestens zwei Tote

21.09 Uhr: Bei nächtlichen russischen Angriffen auf die westukrainische Region Lwiw sind nach ukrainischen Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Wie Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj am Sonntag im Onlinedienst Telegram mitteilte, zielten russische Marschflugkörper auf wichtige Infrastruktur. Bei dem Angriff auf ein Verwaltungsgebäude sei ein Mann gestorben, später hätten Rettungskräfte unter den Trümmern einen weiteren Toten gefunden.

Die russische Armee erklärte am Sonntag, mit Raketen und Drohnen ukrainische Strom- und Gaswerke sowie militärische Industrieanlagen attackiert zu haben. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten ihrerseits, neun russische Marschflugkörper und neun Shahed-Drohnen abgefangen zu haben.

Nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers Ukrenergo griff Russland auch Hochspannungsanlagen im Süden ein, weshalb in der Hafenstadt Odessa und umliegenden Gebieten vorübergehend der Strom abgeschaltet worden sei.

Britisches Verteidigungsministerium: Russland verstärkt Schutz von Schwarzmeerflotte

15.56 Uhr: Russland verstärkt den Schutz seiner Schiffe am Hafen von Noworossijsk, teilt das britische Verteidigungsministerium auf X mit. Am dortigen Marinestützpunkt befindet sich die Schwarzmeerflotte des Landes, Bilder belegten, dass vier Lastkähne neuerdings an der Einfahrt über See positioniert sind. Damit solle der Hafen vor ukrainischen Angriffen geschützt werden. Die Ukrainer nutzen unbemannte schwimmende Drohnen, auch "Sea Baby" genannt", die sowohl Sprengköpfe tragen als auch schießen können.