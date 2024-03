Russland setzt erstmals Mega-Bombe ein

Luftangriffe auf Odessa berichtet

4.30 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat am frühen Samstagmorgen vor russischen Luftangriffen auf die Region Odessa gewarnt. Aus Richtung Schwarzem Meer seien mehrere Flugkörper in Richtung Ukraine unterwegs. Zunächst gab es keine Berichte über mögliche Schäden oder Verletzte.

Aerosolbomben setzen kurz vor dem Ziel eine brennbare Flüssigkeit frei, die sich durch die Explosion in eine Wolke verwandelt und in kurzer Zeit entzündet. Durch den entstehenden Unterdruck werden Gebäude zerstört, Menschen ersticken. Offiziell unbestätigten Berichten zufolge soll die jetzt eingesetzte thermobarische Bombe 1,5 Tonnen schwer gewesen sein – mehr als zuvor eingesetzte russische Bomben ähnlichen Typs.

20.27 Uhr: Italienische Nato-Flugzeuge haben nach Angaben zweier Insider zwei russische Flugzeuge über der Ostsee abgefangen. Die italienische Luftwaffe sprach lediglich von zwei unidentifizierten Flugzeugen, die am Donnerstag und am Freitagmorgen über internationalen Gewässern der Ostsee abgefangen worden seien. Im Einsatz gewesen seien zwei italienische Eurofighter, die anschließend an ihren Stationierungsort in Polen zurückgekehrt seien. Die beiden Insider aus italienischen Verteidigungskreisen sagten, die beiden russischen Flugzeuge seien vom Radar erfasst worden und hätten nicht auf versuchte Funkkontakte reagiert.