Selenskyj: Diese Waffe wird entscheidender Faktor für den Sieg sein

Südkorea fordert neue Sanktionen gegen das Putin-Regime. Der wohl wichtigste Putin-Vertraute meldet sich zu Wort. Mehr Informationen im Newsblog.

Russisches Regierungsmitglied: USA diktieren Nato-Ausgaben

5.00 Uhr: Nikolai Patruschew zufolge erlegen die USA ihren Nato-Partnern wirtschaftliche Verpflichtungen auf und stellen Bedingungen für den Kauf bestimmter Waffen und Ausrüstungen. "Die USA profitieren, indem sie die Kapazitäten des militärisch-industriellen Komplexes ausbauen und ihren Verbündeten die Bedingungen für den Kauf ganz bestimmter Waffentypen und Uniformen diktieren", so Patruschew in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Argumenty I Fakty. Patruschew ist hochrangiges Mitglied im russischen Sicherheitsrat und einer der wichtigsten Vertrauten von Diktator Wladimir Putin.

Die USA und Großbritannien würden die Russophobie ausnutzen, um andere NATO-Staaten durch wirtschaftliche Verpflichtungen fest an sich zu binden. Die Nato, so Patruschew, baue systematisch ihr militärisches Potenzial entlang der russischen Grenzen aus. "In diesem Sinne bleiben die Aufgaben der Entmilitarisierung der Ukraine dieselben", fügt er hinzu.

Südkorea: Neue Sanktionen gegen Russland gefordert

2.25 Uhr: Südkorea verhängt wegen Russlands Unterstützung des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms weitere Sanktionen gegen zwei russische Organisationen und zwei russische Personen. Dies teilt das südkoreanische Außenministerium am Dienstag mit. Das Land will auch Sanktionen gegen zwei russische Schiffe verhängen, die am Transport von Munition zwischen Nordkorea und Russland beteiligt sind, fügt das Ministerium hinzu.

Selenskyj: Drohnen werden entscheidender Faktor für Sieg sein

0.22 Uhr: Mehr als zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs wird die Produktion von Drohnen für die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj immer wichtiger. Insbesondere Kampfdrohnen zeigten "bemerkenswerte Ergebnisse bei der Zerstörung von Russlands militärischem Potenzial im Hinterland", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. Er habe deshalb ein weiteres Treffen mit Vertretern aus Regierung und Militär gehabt.

"Unsere Verteidigungsindustrie muss genau das produzieren, was der Krieg erfordert", führte der Staatschef aus. "Drohnen werden offensichtlich einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg in diesem Krieg sein."

Die ukrainische Armee hat in den vergangenen Wochen mit ihren Drohnen verstärkt russische Ölraffinerien auch weit hinter der Front angegriffen. Kiew betont dabei, dass das aus militärischer Sicht legitime Ziele seien, weil so der Nachschub an Treibstoff für die russische Armee ausgebremst werden soll. Auch sollen die Einnahmen aus dem Treibstoffverlauf geschmälert werden, die zur Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie beitragen.

Dienstag, 2. April 2024

Autobombe tötet Vertreter der russischen Besatzungsbehörden

17.32 Uhr: Im russisch besetzten Teil der Ostukraine ist ein Vertreter der Besatzungsbehörden nach offiziellen Angaben bei der Explosion einer Autobombe getötet worden. Walerij Tschaika, stellvertretender Leiter eines staatlichen Bildungsamts, sei am Montagnachmittag bei der Detonation eines "nicht näher identifizierten Gegenstands in einem Auto" getötet worden, erklärte die örtliche Vertretung des russischen Ermittlungskomitees.

Das Ermittlungskomitee ist in Russland für die Verfolgung besonders schwerwiegender Straftaten zuständig. Der Vorfall ereignete sich einem kommunalen Bediensteten zufolge in Starobilsk in der ostukrainischen Region Luhansk. In den vergangenen zwei Jahren waren wiederholt Vertreter pro-russischer Einrichtungen in den besetzten ukrainischen Gebieten getötet worden.

Selenskyj erinnert an Gräueltaten von Butscha

5.30 Uhr: Zwei Jahre nach der Befreiung mehrere Kiewer Vororte von der russischen Besatzung hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Gräueltaten dort erinnert. Butscha, Borodjanka, Irpin und andere einst umkämpfte Orte stünden für den Kampf der Ukrainer für ihr Land und für ihr Leben, sagte Selenskyj in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft. "Die Ukraine wird auf jeden Fall siegen", sagte er in dem vor zwei Jahren befreiten Ort Borodjanka, wo er die Botschaft nun aufzeichnen ließ. Bei einem anderen Ortstermin erinnerte er in Butscha an das Massaker an Zivilisten, die mit einem neuen Denkmal gewürdigt wurden.