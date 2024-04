Russland scheint mehr Reservisten als üblich zu Übungen zu rufen. Ukrainische Soldaten erhalten eine Ruhepause. Mehr Informationen im Newsblog.

Letzter Reaktor im AKW Saporischschja in Kaltzustand versetzt

10.44 Uhr: Der letzte Reaktor des zuletzt mehrfach unter Beschuss geratenen Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine ist in den Kaltzustand versetzt worden. Damit seien nun alle sechs Reaktorblöcke im Kaltzustand, Radioaktivität sei bei der Prozedur nicht ausgetreten, teilt die von den russischen Besatzungstruppen eingesetzte Kraftwerksleitung auf ihrem Telegram-Kanal mit. Die Arbeiten seien streng in Übereinkunft mit den geltenden Betriebsnormen vollzogen worden, betonte das Management.

Das mit einer Leistungsfähigkeit von knapp sechs Gigawatt potenziell größte Atomkraftwerk Europas wurde kurz nach Beginn von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine von russischen Truppen besetzt und später vermint. Mehrfach geriet es unter Beschuss, worauf international die Sorge vor einem Atomunglück stieg. Beide Kriegsparteien werfen sich gegenseitig immer wieder vor, einen Vorfall am AKW provozieren zu wollen.

Wegen der Gefahr wurde das Kraftwerk bereits im September 2022 heruntergefahren. Allerdings befand sich mehrfach wechselnd ein Block dabei im Warmzustand. In diesem Zustand produziert der Reaktor keinen Strom, sondern Dampf, der für den Bedarf der Anlage verwendet wurde. Der Kaltzustand gilt als der sicherste – dann sind die Blöcke auf niedrigen Druck heruntergefahren und werden durch kaltes Wasser gekühlt.

Einfuhrverbote von russischen Metallen ausgeweitet

4.30 Uhr: Die USA und Großbritannien weiten wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihr Einfuhrverbot von Metallen aus russischer Produktion aus. Nach dem 13. April produziertes Aluminium, Kupfer und Nickel aus Russland werde künftig nicht mehr an den beiden größten Metallbörsen der Welt in London und Chicago gehandelt, teilten das US- und das britische Finanzministerium in der Nacht zu Samstag mit. Damit würden die russischen Metallproduzenten von den Gewinnen der London Metal Exchange und der Chicago Mercantile Exchange ausgeschlossen und eine wichtige Einnahmequelle des Kremls zur Finanzierung seines Kriegs in der Ukraine geschmälert.

100 Explosionen im Gebiet Sumy gemeldet

2.21 Uhr: Russische Streitkräfte haben am Freitag nach ukrainischen Angaben zwölf Gemeinden entlang der Grenze zum Gebiet Sumy angegriffen. Es seien 100 Explosionen gezählt worden, wie die regionale Militärverwaltung mitteilte. Die Kleinstadt Bilopillia wurde am stärksten angegriffen, wobei Mörserangriffe im Laufe des Tages 20 Explosionen verursachten, hieß es in offiziellen Verlautbarungen.

Freitag, 12. April

Bericht: Russland ruft mehr Reservisten zu Übungen ein

23.30 Uhr: Das russische Militär beruft für seine jährlichen Übungen in mindestens einer Region des Landes mehr Reservisten ein als üblich, wie die "Moscow Times" von leitenden Angestellten mehrerer Unternehmen in der Region Moskau erfuhr.

Nach Einschätzung von Experten könnte es sich bei den Masseneinberufungen um einen Versuch handeln, den Rückstand bei der Rekrutierung von Freiwilligen auszugleichen. Möglich sei auch ein Schritt in Richtung einer Großoffensive in der Ukraine, mit der Russland versucht, aus dem zunehmenden Munitionsmangel in Kiew Kapital zu schlagen. Die Militärkommissariate haben nach Informationen der Zeitung in der Region Moskau eine Reihe von Briefen an Unternehmen verschickt, in denen sie diese auffordern, Listen ihrer männlichen Angestellten, die für den Reservedienst in Frage kommen, vorzulegen.

USA werfen China Unterstützung Russlands vor

21.58 Uhr: Die USA werfen Insidern zufolge China vor, Russlands Kiegsmaschinerie in der Ukraine zu unterstützen. Peking befördere Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine, indem es Moskau dabei helfe, seine Rüstungsproduktion durch die Bereitstellung großer Mengen an Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik, Drohnen und Marschflugkörpern zu steigern, sagen hochrangige US-Vertreter. US-Präsident Joe Biden habe das Thema mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in einem Telefongespräch angesprochen.

