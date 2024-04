Russland konzentriert Bombardement auf Charkiw

Russland konzentriert Luftangriffe auf Millionenstadt Charkiw

10.36 Uhr: Russland hat seine Drohnenangriffe in der Nacht auf Sonntag auf die ostukrainische Millionenstadt Charkiw konzentriert. In der Stadt, die seit Wochen immer wieder aus der Luft beschossen wird, waren Explosionen zu hören. "Charkiw ist Gefahrenzone. Die Stadt wird von Shahed-Drohnen angegriffen", schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Angaben zu Verletzten gab es nicht.

Ukraine baut mitten im Krieg neue Atomreaktoren

09. 45Uhr: Die Ukraine hat vor dem Hintergrund des anhaltenden Beschusses seiner Energieanlagen mit dem Bau von zwei weiteren Atommeilern im Westen des Landes begonnen. Im Beisein des Energieministers und der US-Botschafterin in Kiew , Bridget Brink, sei der Grundstein für die Reaktorblöcke 5 und 6 des Atomkraftwerks Chmelnyzkyj gelegt worden. Die Zeremonie soll bereits am Donnerstag stattgefunden haben, wurde aber aus Sicherheitsgründen erst jetzt bekannt.

Russischer Kommandoposten angegriffen

Ukraine hofft auf weiteres deutsches Abwehrsystem

1.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag angedeutet an, dass in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz über weitere Waffenlieferungen gesprochen worden sei. "Wir arbeiten mit Deutschland auch an einem zusätzlichen Iris-T-System, das ebenfalls ein starkes Luftabwehrsystem ist, und an Raketen für unsere bestehenden Luftabwehrsysteme."