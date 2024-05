ISW: Russland zieht Truppen aus Saporischschja ab

4.30 Uhr: Nach ukrainischen russischen Berichten verlegt das russische Militär Elemente der 76. und 7. Luftlandedivision (WDV) aus dem Gebiet Saporischschja in Richtung Ostukraine, wahrscheinlich um die dort laufenden Offensivoperationen zu verstärken und zu intensivieren. Das berichtet die amerikanische Denkfabrik Institute for the study of war (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Die Berichte sind nicht von offizieller Seite bestätigt.