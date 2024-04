Angriff auf russische Flugzeugfabrik

2.30 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine russische Flugzeugfabrik in der Region Woronesch bei einem Angriff beschädigt. Der ukrainische Geheimdienst HUR soll daran beteiligt gewesen sein, berichtet die "New Voice of Ukraine". Ein Sprecher habe demnach gesagt, man habe die wesentlichen Produktionsstätten beschädigt. Es soll sich um das 711. Flugzeugwerk in der Stadt Borissoglebsk handeln, in dem vor allem Raketen repariert werden sollen. Die Fabrik soll sich 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt befinden. Offenbar wurde sie mit Drohnen angegriffen, wie russische Militärblogger berichteten. Dabei seien die Fassade und Fenster beschädigt worden. Luftaufnahmen sollen hingegen ein zerstörtes Dach in einem der Gebäude zeigen.