Der ukrainische Präsident besucht die Front. Donald Trump will offenbar der Ukraine eine Reise abstatten. Mehr Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Trump will nach eigener Aussage Ukraine besuchen

0.45 Uhr: Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat Donald Trump den Willen bekundet, die Ukraine zu besuchen. Selenskyj sagte in einem Interview mit "Bild", "Welt", "Politico" und weiteren Medien des Springer-Verlags, der voraussichtliche republikanische US-Präsidentschaftskandidat habe auf eine Einladung in die Ukraine geantwortet, "dass er will, aber dass er nicht weiß, wann er das tun kann". Selenskyj sagte, er hoffe, dass dies bald der Fall sein werde.

Die USA sind seit der russischen Invasion im Februar 2022 der wichtigste militärische Unterstützer Kiews. Doch seit dem vergangenen Jahr blockieren die Republikaner im Kongress unter dem Druck von Ex-Präsident Trump ein neues Ukraine-Hilfspaket im Wert von 60 Milliarden Dollar (rund 55 Milliarden Euro).

Selenskyj besucht Frontstellungen in Charkiw

0.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Befestigungslinien in Charkiw inspiziert. Bei dem Besuch bat er erneut um militärische Unterstützung, um die nordöstliche Region vor verstärkten Angriffen durch Russland zu schützen. Er dankte den Einwohnern und Geschäftsleuten dafür, dass sie der Bedrohung standhielten. Zudem bekräftigte er den Verteidigungswillen der Ukraine. "Alles, was Putin anfasst, wird in Trümmer verwandelt. Wir müssen alles Mögliche und Unmögliche tun, um so viele unserer Städte und Gemeinden wie möglich davor zu schützen", sagte Selenskyj.

Dienstag, 9. April 2024

Selenskyj kritisiert Verbündete wegen fehlender Waffenlieferungen

23.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich frustriert gezeigt über die Weigerung von Partnerstaaten wie Deutschland, gewisse Waffensysteme zu liefern. "Unsere Partner haben bestimmte Waffen, die wir heute brauchen, um zu überleben. Und ich verstehe einfach nicht, warum wir diese Waffen nicht bekommen", sagte Selenskyj in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mehrerer Axel-Springer-Medien wie "Bild" und "Welt" in Charkiw. Zwar erziele die Ukraine mit Drohnen große militärische Erfolge. Jedoch: "Drohnen ersetzen keine Luftabwehr, keine Langstrecken-Raketen und keine Artillerie."

Dem Bericht zufolge machte Selenskyj deutlich, dass er mit der Bundesregierung weiter im Gespräch über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei. "Soweit ich es verstehe, sagt der Bundeskanzler (Olaf Scholz), dass Deutschland keine Atommacht ist und dass es das stärkste Waffensystem in Deutschland ist", hieß es. Scholz wolle sein Land nicht ohne dieses Waffensystem zurücklassen. Selenskyj habe vor Stimmen wie die von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gewarnt, die den Krieg einfrieren wollten. Russlands Präsident Wladimir Putin würde dies nur nutzen, um einen neuen Angriff vorzubereiten, wurde Selenskyj zitiert: "Es ist eine Pause. Aber diese Pause ist für Putin."

Insider: USA verkaufen Ukraine Luftabwehr-Ausrüstung

22.30 Uhr: Die USA werden einem Insider zufolge der Ukraine Ausrüstung für die Instandsetzung und Aufrüstung des "Hawk"-Luftabwehrsystems verkaufen. Der Wert beträgt 138 Millionen Dollar, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Kreisen des US-Außenministeriums erfährt. Das Geschäft werde im Rahmen eines Notfallprogramms abgewickelt. Die Republikaner im Kongress blockieren gegenwärtig milliardenschwere Militärhilfen für die Ukraine.

USA schicken beschlagnahmte iranische Waffen in die Ukraine