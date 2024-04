Amerikanische Raketen mit längerer Reichweite sollen schon bald in der Ukraine eintreffen. Russlands Vize-Verteidigungsminister ist entlassen worden. Mehr Informationen im Newsblog.

Putin kündigt Besuch in China für Mai an

18.37 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen baldigen Besuch in China angekündigt. "Ich habe eine Visite im Mai geplant", so der Kremlchef bei einem Auftritt vor dem russischen Unternehmer- und Industriellenverband RSPP. Er nennt kein genaues Datum. Die Feierlichkeiten zur Einführung in seine fünfte Amtszeit als Präsident sind für den 7. Mai geplant, daher könnte es die erste Auslandsreise seiner neuen Amtsperiode sein. China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands.

Ukrainischer Agrarminister tritt nach Korruptionsvorwürfen zurück

18.21 Uhr: Der unter Korruptionsverdacht geratene ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solsky ist zurückgetreten. Das Parlament in Kiew werde in einer der kommenden Plenarsitzungen darüber beraten, schreibt der Parlamentspräsident auf der Messenger-App Telegram. Solsky soll Medienberichten zufolge in den unrechtmäßigen Erwerb von staatseigenem Land verwickelt sein.

USA liefern Raketen – Kreml relativiert

16.36 Uhr: Die USA haben der Ukraine ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite für den Einsatz im Verteidigungskampf gegen Russland geliefert. Die nun gelieferten ATACMS-Raketen haben laut dem US-Verteidigungsministerium eine höhere Reichweite als früher gelieferte Geschosse vom gleichen Typ. Sie können demnach Ziele in bis zu 300 Kilometern Entfernung treffen.

In Moskau relativiert Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Bedeutung der Raketen für den Kriegsverlauf. Die Lieferung werde "den Ausgang der militärischen Spezialoperation nicht grundlegend verändern", so Peskow. "Aber es wird mehr Probleme für die Ukraine verursachen." Zugleich betont er, die USA seien "direkt in den Konflikt verwickelt" und dabei, "die Reichweite der Waffensysteme, die sie bereits liefern, zu erhöhen".

Tass: Belarus hat Drohnen-Angriff aus Litauen auf Minsk vereitelt

12.11 Uhr: Belarus habe einen Angriff auf seine Hauptstadt Minsk durch Drohnen vereitelt, die in Litauen gestartet seien, zitiert die russische Agentur Tass Sicherheits-Behörden aus Belarus. Das Staatliche Sicherheitskomitee habe in Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden kürzlich mehrere dringende Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, die es ermöglicht hätten, Angriffe von Kampfdrohnen aus dem Gebiet Litauens auf Objekte in Minsk und seinen Vororten zu verhindern, zitiert die ebenfalls staatliche russische Nachrichtenagentur RIA den belarussischen Sicherheitschef Iwan Tertel.

Ob er Beweise für seine Behauptung vorlegte, gibt er nicht an. Das Militär des Nato-Mitglieds Litauen erklärt, es habe keine feindlichen Aktionen gegen einen anderen Staat unternommen. Belarus ist ein Verbündeter Russlands und hat sein Territorium für den Beginn der Invasion in der Ukraine im Februar 2022 zur Verfügung gestellt.

Lukaschenko: Zeit reif für Friedensgespräche in Ukraine-Krieg

10.54 Uhr: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hält nach eigenen Angaben die Zeit reif für Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Die Front sei festgefahren, und die Bedingungen für die Aufnahme von Friedensgesprächen seien gegeben, wird Lukaschenko von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Vorschläge, die zwischen russischen und ukrainischen Vertretern in der Türkei in den ersten Kriegswochen diskutiert worden seien, könnten als Ausgangspunkt für Verhandlungen dienen.

Der enge Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin warnt laut Tass zugleich, dass ein "Weltuntergang" drohe, falls Russland als Vergeltung für westliche Aktionen Atomwaffen einsetze. Russland hat wiederholt davor gewarnt, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu einer direkten Konfrontation mit Russland führen und einen Atomkonflikt auslösen könnte.

Verletzte bei Luftangriff auf ukrainische Region Tscherkassy

7.35 Uhr: Bei einem russischen Luftangriff auf die zentralukrainische Region Tscherkassy sind nach Angaben der örtlichen Behörden sechs Menschen verletzt worden. Zudem seien wichtige Infrastrukturanlagen beschädigt worden, teilt Regionalgouverneur Ihor Taburez auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Einige Angriffsgeschosse seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz.

Selenskyj dankt Katar für Hilfe bei Freilassung verschleppter Kinder

6.13 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankt sich beim einflussreichen Golf-Emirat Katar für Hilfe bei der Freilassung von 16 gewaltsam nach Russland verschleppten ukrainischen Kindern. "Dank der Vermittlungsbemühungen unseres befreundeten Katars wurden sie freigelassen und mit ihren Familien zusammengeführt", schreibt Selenskyj auf der Plattform X. Die Kinder und ihre Angehörigen befänden sich derzeit in Katar zur medizinischen, psychischen und sozialen Genesung.