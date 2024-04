Verletzte bei Luftangriff auf ukrainische Region Tscherkassy

Selenskyj dankt Katar für Hilfe bei Freilassung verschleppter Kinder

Selenskyj macht darauf aufmerksam, Tausende andere unter Zwang verschleppte Kinder seien noch in Russland. "Gemeinsam müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um jedes Kind nach Hause zu bringen, und ich danke allen in der Welt, die uns bei dieser schwierigen Aufgabe helfen." Selenskyj schreibt auf X weiter, er sei dem Staatsoberhaupt von Katar, Emir Tamim bin Hamad Al Thani, zutiefst dankbar für die Unterstützung seines Landes.

Selenskyj: Russland will Friedensgipfel stören

4.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt davor, dass Russland einen für Juni in der Schweiz geplanten Weltfriedensgipfel stören will. "Wir haben nachrichtendienstliche Informationen, konkrete Daten, dass Russland nicht nur den Friedensgipfel stören will, sondern auch einen konkreten Plan hat, wie dies geschehen soll, wie die Zahl der teilnehmenden Länder reduziert werden kann, wie man vorgehen kann, um sicherzustellen, dass es noch länger keinen Frieden gibt", sagte Selenskyj nach Angaben des "Kyiv Independent" während eines Treffens mit Leitern ausländischer Missionen und internationaler Organisationen.

Kiew werde die russischen Pläne mit Diplomaten und Geheimdiensten verbündeter Länder teilen, so Selenskyj. Die Schweiz hat einen Friedensgipfel für Juni geplant, an dem Russland aber nicht teilnehmen wird. Die genaue Teilnehmerliste ist noch unklar.

Pistorius: Russland füllt Depots mit Waffen und Munition auf

3.10 Uhr: Russland produziert derweil nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius bereits Waffen und Munition über den Bedarf für den Angriffskrieg gegen die Ukraine hinaus. Registriert werde, wie mit steigenden Rüstungsausgaben und einer Anordnung der Kriegswirtschaft "ein großer Teil oder ein Teil dessen, was neu produziert wird, gar nicht mehr an die Front geht, sondern in den Depots landet", sagte Pistorius in der ARD-Sendung "Maischberger". Er warnte zugleich vor weiteren militärischen Ambitionen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Pistorius sagte: "Jetzt kann man naiv sein und sagen, das macht er nur aus Vorsicht. Ich würde eher als skeptischer Mensch sagen in dem Fall, das macht er, weil er im Zweifel irgendwas vorhat oder haben könnte."