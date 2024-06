"Neuer Weltkrieg": Regierungschef warnt vor russischer Einmischung

Die Ukraine zerstört ein russisches Marineschiff. Ein bekannter Schriftsteller schließt sich der ukrainischen Armee an. Alle Informationen im Newsblog.

Kampfjets abschießen? USA verwirren Ukraine

16.15 Uhr: Die Ukraine darf westliche Waffen gegen Ziele auf russischem Boden einsetzen. Doch Aussagen aus der US-Politik über die Bedingungen sorgen für Unklarheit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine meldet: Schiff der russischen Marine zerstört

15.25 Uhr: Der ukrainische Militärgeheimdienst hat nach eigenen Angaben vor der Küste der von Russland annektierten Halbinsel Krim einen russischen Schlepper zerstört. Der Militärgeheimdienst GUR teilt mit, eine Spezialeinheit habe am Morgen erfolgreich einen russischen Angriffsschlepper getroffen.

Vom GUR veröffentlicht Bilder zeigten eine mutmaßliche Drohne, die sich schnell einem Schiff auf einem Gewässer nähert, bevor die Verbindung abbricht. Der Name des getroffenen Schiffs sei entweder "Saturn" oder "Proteus", heißt es. Der Angriff erfolgte demnach im Panske-See, einer Lagune im Nordwesten der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer.

Die vergleichsweise schlecht ausgestattete ukrainische Marine hat im Schwarzen Meer zuletzt mehrere erfolgreiche Angriffe gegen Russland ausgeführt, während die ukrainischen Truppen an Land Rückschläge und Gebietsverluste hinnehmen mussten. Für Russland sind die versenkten Schiffe ein Schlag gegen das nationale Ansehen: Russische Marineschiffe mussten von Sewastopol, dem traditionellen Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim, in den Hafen von Noworossijsk weiter östlich verlegt werden.

Franzose in Russland festgenommen

14.18 Uhr: In Russland ist ein französischer Staatsbürger festgenommen worden, der Informationen über die Aktivität des russischen Militärs gesammelt haben soll. Das gibt das für schwere Straftaten zuständige Ermittlungskomitee bekannt. Der Mann soll im Laufe der Jahre wiederholt Russland besucht und sich mit russischen Bürgern getroffen haben.

Frankreichs Premier: Russische Einmischung kann "unser neuer Weltkrieg" sein

14.09 Uhr: Frankreichs Premierminister Gabriel Attal hat in drastischen Worten vor russischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten gewarnt. "Diese Einmischungen können unser neuer Weltkrieg sein", sagt Attal in einem Interview mit dem Radiosender France 2. "Das sind Manipulationen von außen, die versuchen, uns zu spalten."

"Diese Einmischungen sind ein Gift", sagt Attal weiter. "Es ist ein Gift, das versucht, die öffentliche Meinung zu manipulieren, das versucht, uns zu spalten, das versucht, unsere Sicherheit mit einer neuen Form, einer hybriden Form, zu beeinträchtigen." Am Mittwoch hatte die französische Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Mittel zum Vorgehen gegen ausländische Einmischung verstärkt werden.

Als Beispiele für russische Einflussnahme nannte Premierminister Attal das Anbringen von Davidsternen an mehreren Gebäuden im Großraum Paris kurz nach Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie rote Hände, die auf die Holocaust-Gedenkstätte in Paris gesprüht worden waren – sowie das Auftauchen von Särgen unter dem Eiffelturm am vergangenen Wochenende mit der französischen Fahne und der Aufschrift darauf "Französische Soldaten der Ukraine". In all diesen Fällen hegen französische Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass der russische Geheimdienst damit in Verbindung steht.

Stoltenberg: Nato hat "keine Pläne" zum Einsatz von Truppen in der Ukraine

14.07 Uhr: Die Nato will nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg keine Soldaten auf ukrainischem Staatsgebiet einsetzen. "Die Nato hat keine Pläne, Truppen in die Ukraine zu entsenden", sagt Stoltenberg bei einem Besuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Zudem bestehe aus Sicht des Verteidigungsbündnisses "keine unmittelbare militärische Bedrohung gegen irgendeinen Nato-Mitgliedstaat".