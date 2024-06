Deutschland schickt 20 Marder-Schützenpanzer in die Ukraine

Droht in Russland der Finanz-Crash?

Wagenknecht: Ukraine soll Putins Äußerungen aufgreifen

Putin hatte einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den von Russland annektierten Gebieten als Voraussetzung für eine mögliche Friedenslösung genannt. Wenn die Ukraine zudem einer Mitgliedschaft in der Nato abschwöre, sei Russland sofort bereit, das Feuer einzustellen und zu verhandeln. Putins Rede zielte sichtbar auf den G7-Gipfel in Italien sowie auf die Friedenskonferenz zur Ukraine in der Schweiz an diesem Wochenende ab. Mehr dazu lesen Sie hier.