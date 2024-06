Südkorea verfolgt Putins Pläne für Besuch in Nordkorea "aufmerksam". Argentinien soll die Lieferung von Kampfjets erwägen. Alle Informationen im Newsblog.

Südkorea verfolgt Putins Pläne für Besuch in Nordkorea "aufmerksam"

13.08 Uhr: Südkorea beobachtet eigenen Angaben zufolge sehr genau die Vorbereitungen für einen Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea. "Die Regierung verfolgt aufmerksam die Vorbereitungen von Präsident Putin auf seinen Besuch in Nordkorea", erklärt das südkoreanische Außenministerium. Zuvor hatte ein hochrangiger Vertreter der südkoreanischen Präsidentschaft mitgeteilt, dass der Kremlchef werde "in einigen Tagen" nach Nordkorea reisen werde.

Von nordkoreanischer oder russischer Seite wurde der Besuch des russischen Präsidenten bislang nicht bestätigt. Der Kreml hatte russischen Staatsmedien im vergangenen Monat mitgeteilt, dass ein solcher Besuch "in Vorbereitung" sei, ohne jedoch ein Datum zu nennen.

Der Westen hat sowohl gegen Russland als auch gegen Nordkorea strenge Sanktionen verhängt. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 haben sich beide Länder angenähert. Pjöngjang wird vom Westen beschuldigt, Moskau Waffen zu liefern. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Putin im vergangenen Jahr einen Besuch abgestattet. Die Staatschefs trafen sich im Fernen Osten Russlands, um ihre Beziehungen zu festigen. Kim unternimmt nur höchst selten Auslandsreisen.

Umfrage: Deutsche hadern mit Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland

12.42 Uhr: Die Erlaubnis der Bundesregierung zum begrenzten Einsatz deutscher Waffen durch die Ukraine gegen Ziele in Russland sehen einer Umfrage zufolge viele Deutsche kritisch. Die relative Mehrheit von 43 Prozent der Befragten beurteilt die Entscheidung als (eher) falsch, wie aus einer repräsentativen Insa-Umfrage für das Nachrichtenmagazin "Focus" hervorgeht. 38 Prozent sehen sie als (eher) richtig an. Acht Prozent ist die Entscheidung egal, weitere acht Prozent können und drei Prozent wollen die Frage nicht beantworten.

Auf die Frage, ob man befürchte, dass sich Deutschland durch die Unterstützung der Ukraine selbst in sicherheitspolitische Gefahr begebe, antworteten 58 Prozent der Befragten mit (eher) ja. 28 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten (eher nein). 14 Prozent wussten darauf keine Antwort oder machten keine Angabe. Eine relative Mehrheit spricht sich dafür aus, (eher) weniger Waffen an die Ukraine zu liefern. 24 Prozent wollen (in etwa) den gleichen Umfang, 20 Prozent halten (eher) mehr Waffen für angebracht. Den restlichen 15 Prozent ist dies egal, sie gaben an, es nicht zu wissen oder wollten keine Angabe machen.

Pistorius: Deutschland kann Ukraine nicht mehr Patriot-Systeme liefern

12.11 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Nato-Amtskolleginnen und -kollegen erneut dazu aufgerufen, die Ukraine mit Flugabwehrsystemen zu unterstützen. "Wenn Deutschland drei zur Verfügung stellen kann, was immerhin ein Viertel unserer Gesamtkapazitäten dieses Systems bedeutet, dann werden andere sicherlich auch noch eins abgeben können", sagt er am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel mit Blick auf Patriot-Flugabwehrsysteme. In Deutschland gebe es keinen Spielraum für die Bereitstellung von mehr als dieser drei Systeme, sagte er weiter.

An andere Nato-Länder gerichtet meint Pistorius, es müssten ja nicht unbedingt Patriot-Systeme sein. Jedes System helfe, den Luftraum und damit die Sicherheit in der Ukraine zu schützen und zu verteidigen.

G7-Staaten wollen russisches Staatsvermögen für Ukraine-Hilfe nutzen

11.15 Uhr: Die Ukraine bekommt für ihren Abwehrkampf gegen Russland ein neues riesiges Unterstützungspaket der Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen (G7). Unterhändler der Staats- und Regierungschefs der G7 verständigen sich beim Gipfel im süditalienischen Apulien darauf, mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen ein Kreditpaket im Umfang von etwa 50 Milliarden US-Dollar (etwa 47 Mrd. Euro) zu finanzieren, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagen. Das Geld soll bis Ende des Jahres zur Verfügung gestellt werden. Mehr zum G7-Gipfel lesen Sie hier.

Stoltenberg: Nato-Staaten müssen Hilfe für Ukraine verstärken