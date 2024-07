Israel könnte Patriot-Systeme an die Ukraine liefern

15.53 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet seine Verbündeten immer wieder um weitere Luftabwehrsysteme. Hilfe könnte indirekt aus Israel kommen. Laut einem Bericht der "Financial Times" möchten die Vereinigten Staaten Israel acht Patriot-Flugabwehrsysteme abkaufen, um diese an die Ukraine zu liefern. Die Verhandlungen seien einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge schon weit fortgeschritten.

Putin behauptet: Russland ist verhandlungsbereit

Moskau, das seit mehr als zwei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, habe zuletzt auch Vorschläge für ein Ende der Kampfhandlungen gemacht, sagt Putin in Astana, der Hauptstadt Kasachstans. Moskau besteht darauf, dass die Ukraine auf besetzte Gebiete verzichtet, Kiew lehnt das ab. An einer Mitte Juni in der Schweiz anberaumten Friedenskonferenz zeigte Russland kein Interesse.

Putin strebt in seiner Konfrontation mit dem Westen den Aufbau einer neuen Weltordnung an – anstelle "eurozentrierter oder euroatlantischer Modelle", die zu einer wachsenden Zahl an Krisen in der Welt geführt hätten. "Die multipolare Welt ist schon Realität geworden", sagt er in seiner Gipfelrede. Putin zeigt sich überzeugt, dass die SCO und die Gruppe der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie weitere Länder) zu den Grundpfeilern der neuen Weltordnung würden.