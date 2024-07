Mallorca-Fähre brennt: Passagiere in Not

US-Präsident Joe Biden verurteilt russische Angriffe auf ein Kinderkrankenhaus. Putins Justiz verurteilt zwei Künstlerinnen zu langer Haft. Alle Informationen im Newsblog.

Zwei russische Künstlerinnen zu sechs Jahren Haft verurteilt

4.22 Uhr: Ein Militärgericht in Moskau hat die Theaterregisseurin Jewgenija Berkowitsch und die Dramaturgin Swetlana Petrijtschuk zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die beiden Künstlerinnen wurden am Montag der "Rechtfertigung von Terrorismus" für schuldig befunden. Die Anwältin der beiden kündigte an, in Berufung zu gehen.

Die 39-jährige Berkowitsch und die 44 Jahre alte Petrijtschuk waren im Mai 2023 festgenommen worden. Anlass war ein Theaterstück, das von russischen Frauen handelt, die im Internet von Islamisten in Syrien angeworben wurden und sich auf den Weg zu ihnen machten, um sie zu heiraten. Das Stück kam bei Kritikern und Zuschauern gut an und wurde 2022 gleich zweifach mit einer "Goldenen Maske", dem wichtigsten russischen Theaterpreis, ausgezeichnet.

Seit dem Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine hat der Kreml sein Vorgehen gegen Kritiker massiv verschärft. Berkowitsch veröffentlichte auch Gedichte, in denen sie die Not in ukrainischen Städten beschrieb, die durch russische Angriffe verwüstet wurden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, beide Künstlerinnen seien ins Visier der Behörden geraten, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen hätten. Die Organisation forderte ihre sofortige Freilassung.

Gouverneur: Feuer in russischem Umspannwerk

3.47 Uhr: In der südrussischen Region Rostow ist nach russischen Angaben infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ein Feuer in einem Umspannwerk ausgebrochen. "Zwei Transformatoren sind in Brand geraten", teilt Gouverneur Wassili Golubew über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die russische Luftabwehr habe "zahlreiche" ukrainische Drohnen abgeschossen. Die genaue Zahl der eingesetzten oder abgewehrten Drohnen nennt er nicht. Die an die Ukraine grenzende Region war in der Vergangenheit wiederholt Ziel von Angriffen.

Biden verurteilt russische Angriffe auf Kinderkrankenhaus

2.13 Uhr: US-Präsident Joe Biden verurteilt die tödlichen russischen Raketenangriffe in der Ukraine, vor allem auf das größte Kinderkrankenhaus in Kiew. Diese seien "eine schreckliche Erinnerung an die Brutalität Russlands", so Biden. Die Regierung in Washington und die Nato-Verbündeten würden in dieser Woche neue Maßnahmen zur Stärkung der Luftabwehr der Ukraine ankündigen. Russland hatte am Montag die tödlichsten Luftangriffe seit Monaten auf mehrere ukrainische Städte geflogen.

Montag, 8. Juli 2024

UN-Menschenrechtskommissar verurteilt Angriff auf Kinderklinik

21.02 Uhr: UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk verurteilt die Angriffe auf eine Kinderklinik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew als "abscheulich". Sie hätten die "Intensivstation, die chirurgische und die onkologische Abteilung" des Ochmatdyt-Kinderkrankenhauses "schwer beschädigt", erklärt er. Die Dialyse-Abteilung der Klinik sei "zerstört" worden. "Unter den Opfern waren die kränksten Kinder der Ukraine."

Türk fügt hinzu: "Ich bitte alle, die Einfluss haben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit diese Angriffe sofort aufhören." Das Ochmatdyt-Kinderkrankenhaus war nach ukrainischen Angaben am Montag von einem russischen Marschflugkörper getroffen worden, mindestens zwei Menschen wurden dabei getötet. Insgesamt starben am Montag bei Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt mindestens 22 Menschen.

Opferzahl steigt nach Raketenangriffen auf mindestens 31

18.24 Uhr: Durch schwere Raketenangriffe auf die Ukraine sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Innenminister Ihor Klymenko schreibt auf Telegram außerdem von 125 Verletzten. Betroffen sind vor allem die Industriestadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine sowie die Hauptstadt Kiew. Dort wurde ein großes Kinderkrankenhaus getroffen. Mehr dazu lesen Sie hier.

17.26 Uhr: Eine kleine Gruppe von Frauen hat in Moskau für die Rückkehr ihrer in der Ukraine kämpfenden Männer und Söhne protestiert. Die teilweise von kleinen Kindern begleiteten Demonstrantinnen versammelten sich am Montag mit Camping-Ausrüstung vor dem Verteidigungsministerium in der russischen Hauptstadt, wie auf im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Bildern zu sehen ist. Sie geben an, über Nacht bleiben zu wollen.