Das Geld, um das es jetzt geht, sind Zinserträge aus eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank in der EU. Diese für die Ukraine zu nutzen, war bereits im Frühjahr von der EU grundsätzlich beschlossen worden. Das Geld fließt nun an Länder wie Deutschland oder Tschechien, die der Ukraine dann damit zeitnah Ausrüstung für die Luftverteidigung oder Artilleriegeschosse zur Verfügung stellen.

Berichte über Feuer nahe Flugplatz auf der Krim

4.51 Uhr: In der Nacht zum Freitag ist Militärflugplatz Saky in der Stadt Novofedorivka auf der Krim ein Feuer gesichtet worden, berichtete der Telegrammkanal Crimean Wind. Ursache soll ein Angriff auf ein Munitionsdepot auf dem Flugplatz sein. Bislang steht eine offizielle Bestätigung aus. Zu Beginn der Nacht, gegen 1 Uhr Ortszeit, meldeten Anwohner in den westlichen Gemeinden Dobruschino, Nowoozerne und der Stadt Jewpatoria mehrere Explosionen. Explosionen waren auch in der südlichen Stadt Simferopol zu hören, berichtet der "Kyiv Independent".

Buchungsfehler: US-Behörde findet mehr Geld für die Ukraine

4.20 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat weitere Buchungsfehler in Höhe von zwei Milliarden Dollar bei der Schätzung der Militärhilfe für die Ukraine festgestellt, wie aus einem Bericht des US Government Accountability Office (GAO) vom 25. Juli hervorgeht. Das Pentagon gab am 21. Juni 2023 bekannt, dass es den Wert der in den vergangenen zwei Jahren an die Ukraine gelieferten Waffen um 6,2 Milliarden Dollar überschätzt hatte. Durch die Entdeckung weiterer Fehler erhöht sich die nicht ausgegebene Gesamtsumme auf 8,2 Milliarden Dollar. Das Pentagon hatte Schwierigkeiten, die Kosten der in die Ukraine gelieferten Verteidigungsgüter genau zu schätzen, so der GAO-Bericht.

Ukraine will massiven Angriff abgewehrt haben

0.20 Uhr: Ukrainische Truppen haben in der Region Donezk eine massive Attacke russischer Streitkräfte nach eigenen Angaben zurückgeschlagen. Die 79. Luftlandebrigade veröffentlichte in sozialen Netzen Videos von dem Angriff, an dem 57 russische gepanzerte Fahrzeuge, Motorräder und 200 Infanteristen beteiligt gewesen sein sollen. Offenbar hatte es sich um einen Durchbruchsversuch der russischen Truppen bei Kurachowe gehandelt. Die Ukraine habe sechs Panzer und sieben gepanzerte Fahrzeuge der russischen Armee zerstört, 40 feindliche Soldaten seien getötet worden.

