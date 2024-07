Schweinsteiger tritt Erbe des "Kaisers" an

Die Außenminister der EU beraten über Ungarn. Und Dmytro Kuleba reist für Gespräche zum chinesischen Außenminister. Alle Informationen im Newsblog.

Kreml lobt Selenskyj vorsichtig

16.11 Uhr: Der Kreml hat sich positiv über die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu möglichen Verhandlungen im Krieg der beiden Länder geäußert. "Dies ist sicherlich besser als Aussagen, dass jegliche Kontakte mit der russischen Seite und mit dem russischen Staatschef ausgeschlossen sind", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Natürlich ist es viel besser, in dem einen oder anderen Ton von Dialog zu reden, als über die Absicht zu sprechen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen."

Selenskyj hatte zuvor in einem Interview der BBC gesagt, auch mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen zu können, obwohl er das eigentlich selbst per Dekret ausgeschlossen hat. Selenskyj bekräftigte in dem Interview die prinzipielle Bereitschaft, mit russischen Vertretern auf einem neuen Friedensgipfel zu verhandeln. "Und ob das Putin sein wird oder nicht, macht keinen Unterschied", sagt er.

Peskow meint, es bleibe abzuwarten, was konkret hinter den Äußerungen Selenskyjs stecke. Russland hatte eine Teilnahme an einem Friedensgipfel Selenskyjs abgelehnt und auch seine Legitimation als Präsident infrage gestellt. Als Reaktion auf die russische Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk im Herbst 2022 hatte Selenskyj Verhandlungen mit Putin per Dekret für unmöglich erklärt.

Belarussischer Außenminister Ryschenkow reist zu offiziellem Besuch nach Nordkorea

15.38 Uhr: Der belarussische Außenminister Maxim Ryschenkow wird am Dienstag für einen dreitägigen Besuch nach Nordkorea reisen. Wie das Außenministerium in Minsk am Montag mitteilte, handelt es sich um einen offiziellen Gegenbesuch auf Einladung Pjöngjangs. Der Besuch erfolgt vor dem Hintergrund von EU-Sanktionen gegen das eng mit Russland verbündete Belarus, die unter anderem wegen des russischen Krieges in der Ukraine verhängt wurden.

Moskau hatte seine Partnerschaft mit dem international weitgehend isolierten Nordkorea seit dem Beginn seiner Ukraine-Offensive verstärkt. Kremlchef Wladimir Putin war im Juni nach Pjöngjang gereist. Beide Staaten unterzeichneten einen militärischen Beistandspakt. Putin schloss zudem Waffenlieferungen an Nordkorea nicht aus. Offizielle Rüstungsabkommen zwischen Nordkorea und Russland würden UN-Resolutionen gegen das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm verletzen, die auch Russland als ständiges Mitglied mitgetragen hatte.

EU-Außenminister beraten Umgang mit Ungarn

10.32 Uhr: Die EU-Außenminister werden nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über den Umgang mit der umstrittenen ungarischen EU-Ratspräsidentschaft diskutieren. Er habe eine Sonderberatung mit den 27 Außenministerinnen und Außenministern angesetzt, sagte Borrell vor Beginn der Gespräche. Danach werde er entscheiden, wie mit dem geplanten Treffen der EU-Außenminister in Ungarn Ende August umgegangen werden solle. Er kritisierte, der ungarische Außenminister erwecke den Eindruck, dass die EU den Krieg in der Ukraine fördere.

Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einem "Egotrip" der Ungarn. "Zu der ungarischen Interpretation der Ratspräsidentschaft ist bereits alles gesagt", sagte Baerbock. "Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Egotrips der letzten Tage große Irritation auch bei vielen anderen Akteuren auf der Welt ausgelöst haben", fügte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die unabgesprochenen Reisen von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán nach Moskau und Peking hinzu. Wenn es jemanden gebe, der den Krieg in der Ukraine stoppen könne, dann sei dies Russlands Präsident Wladimir Putin. Kritik an der Regierung in Budapest kam auch von anderen EU-Außenministern.

Ukrainischer Außenminister reist zu Gesprächen nach China