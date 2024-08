US-Vertreter: Ukraine will Russland zum Rückzug zwingen

Litauen: Russland verlegt Truppen von Kaliningrad nach Kursk

USA: Sind nicht an Offensive in Kursk beteiligt

Ukraine: Kontrollieren in Kursk 74 Ortschaften

Lettland liefert Ukraine 500 Drohnen

Lettland gehört zu den entschlossensten Unterstützern Kiews. Mit Großbritannien zusammen führt der an Russland und Belarus grenzende Baltenstaat eine Allianz zur Lieferung von einer Million Drohnen an die Ukraine an. Deren gut ein Dutzend Mitglieder – darunter auch Deutschland – haben sich verpflichtet, in die Drohnenproduktion zu investieren und Drohnen sowie Ersatzteile in die Ukraine zu liefern.

Russland will Flüchtlinge aus Kursk in Ukraine unterbringen

16.41 Uhr: Nach dem Vorstoß der Ukraine in die russische Region Kursk wollen die dortigen Behörden Flüchtlinge in ein von Russland besetztes Gebiet in der Ukraine bringen. Er habe mit dem Gouverneur der Region Saporischschja über diese Lösung gesprochen, teilt der amtierende Gouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, auf Telegram mit. Sein Amtskollege Jewgeni Balizki habe vorgeschlagen, zur Unterbringung der Evakuierten die Sanatorien und Pensionen am Asowschen Meer zu nutzen. "In den kommenden Tagen werden wir erste Transporte zusammenstellen, um Menschen in die Notunterkünfte in der Region Saporischschja zu bringen."