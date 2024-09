Erdoğan fordert Russland auf, die Krim an die Ukrainer zurückzugeben. Kiew kann wohl bald Langsteckenwaffen gegen Russland einsetzen. Alle Informationen im Newsblog.

Bericht: London erlaubt Raketenangriffe auf russisches Gebiet

2.50 Uhr: Die wiederholten Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einer Ausweitung der erlaubten Reichweite westlicher Raketen sind offenbar auf Gehör gestoßen. Nach einem Bericht des "Guardian" sei in Großbritannien die Entscheidung gefallen, dass Kiew die britischen Storm-Shadow-Raketen auch auf russischem Gebiet einsetzen darf.

Zuvor hatten sich der amerikanische Außenminister Antony Blinken und sein britischer Kollege David Lammy in Kiew mit Selenskyj getroffen. Blinken hatte in Kiew auf Raketenbeschränkungen angesprochen betont, dass man sei dem ersten Tag des Krieges bereit gewesen sei, die Lage neu einzuschätzen und dies auch weiterhin tun werde. Er wolle nun US-Präsident Joe Biden über die Gespräche unterrichten, der am Freitag den britischen Premierminister Keith Starmer empfängt.

Selenskyj hatte auch von den USA gefordert, die Beschränkungen der ATACMS-Systeme zu lockern und Angriffe auf russischen Boden zu erlauben. Sollte Biden dem zustimmen, könnte die Ukraine russische Nachschubwege und Infrastruktur wie Militärflughäfen auch weit von der Front entfernt angreifen. Russland hatte wegen Drohnenattacken bereits einige seiner Bomber weiter ins Hinterland verlegt.

Moskau droht den USA mit Konsequenzen, sollte der Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Ziele in Russland erlaubt werden. In diesem Fall werde sein Land angemessen reagieren, kündigte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau an, ohne Details zu nennen.

Sohn des ukrainischen Oberrabbiners getötet

1.50 Uhr: Der Sohn des ukrainischen Oberrabiners Moshe Azman, Matityahi Samborskyj, ist an der Front "bei der Verteidigung der Ukraine" getötet worden. Das berichtete Azman auf der Plattform X. In der Ukraine leben Zehntausende Juden, vor dem Zweiten Weltkrieg waren es mehrere Millionen gewesen. Die jüdische Kultur und das religiöse Leben sind in der Ukraine nach wie vor präsent, mit Synagogen, jüdischen Schulen und kulturellen Organisationen. Azman hatte seinen Sohn im Alter von elf Jahren adoptiert. Er war Ende Juli als vermisst gemeldet worden.

Mittwoch, 1. Juli

Selenskyj: Brauchen Freigabe für Waffen für Angriffe auf Russland

22.01 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Kiew erneut für die Freigabe westlicher Waffen mit großer Reichweite geworben. "Es ist wichtig, dass die ukrainischen Argumente gehört werden", teilt Selenskyj nach Gesprächen mit Blinken und dem britischen Außenminister David Lammy mit. Die Ukraine fordert seit Monaten, dass die westlichen Verbündeten die bisher geltenden Einschränkungen für die reichweitenstarken Waffen aufheben. Kiew will dann mit den Raketen militärische Ziele im russischen Hinterland zerstören.

Selenskyj bittet einmal mehr auch um Unterstützung für die Truppen an der Front und für die Strategie der Ukraine insgesamt, einen gerechten Frieden zu erreichen. Bei den Gesprächen sei es zudem um einen zweiten Friedensgipfel gegangen und um die nötigen Schritte, um das Treffen effektiv zu machen. Bei einem ersten Gipfel in der Schweiz im Juni war Russlands Teilnahme nicht erwünscht. Für die Neuauflage ist im Gespräch, dass Russland eingeladen werden könnte.