Russland will nicht an einer zweiten Friedenskonferenz teilnehmen. Die Ukraine hat zwei russische Munitionslager zerstört. Alle Informationen im Newsblog.

Russland schickt offenbar Flugzeugträger-Crew an die Kriegsfront

2.50 Uhr: Die russische Marine hat aus der Besatzung ihres einzigen Flugzeugträgers "Admiral Kusnezow" offenbar ein mechanisiertes Bataillon namens "Fregatte" gebildet und an die Front in der Ukraine geschickt. Das lässt sich aus den Berichten des Nutzers Moklasen im Netzwerk X schlussfolgern, der öffentlich zugängliche Daten ausgewertet hat. Demnach habe es im russischen Netzwerk Vk Nachrichten gegeben, in denen um Hilfe bei der Suche nach Männern der Militäreinheit 78987 gebeten wurde. Diese war bislang auf dem Flugzeugträger stationiert. Sie seien nun aber in der Front eingesetzt, viele von ihnen seien verschwunden.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs war das "Fregat"-Bataillon ursprünglich in der Region Charkiw stationiert, wurde aber später in den Sektor Pokrowsk wurde. Bereits im August wurde das Verschwinden des Matrosen Oleg Sosedow aus der Besatzung des Flugzeugträgers Admiral Kusnezow bekannt, der im Juli bei der Erstürmung des Grenzdorfes Sotnyzkij Kosatschok in der Region Charkiw eingesetzt war. Der russische Flugzeugträger liegt seit langer Zeit im Dock, es ist unklar, wann die Reparaturen beendet sein werden. Ohne Crew ist eine Indienststellung ohnehin in weite Ferne gerückt.

Zwölfjährige bei russischem Drohnenangriff auf Auto getötet

21.21 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Auto in der südukrainischen Stadt Nikopol sind ein zwölfjähriges Mädchen und eine junge Frau getötet worden. Verletzungen erlitten ein vierjähriges Kind und ein Mann, teilt der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, bei Telegram mit. Das Kind musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angriff sei mit einer selbstzerstörenden Kamikaze-Drohne erfolgt, heißt es.

Ukrainische Armee: Zwei Munitionslager in Russland zerstört

20.24 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im Süden und Westen Russlands zwei Munitionsdepots zerstört. Das vernichtete Depot nahe der Stadt Tichorezk sei eines der "drei größten Munitionslager" Moskaus, teilte die ukrainische Armee am Samstag mit. Die russischen Behörden riefen dort den Ausnahmezustand aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte unterdessen die weiter ausstehende Zustimmung der USA und Großbritanniens zum Einsatz von weiter reichenden Waffen in Russland.

Der Gouverneur der russischen Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, erklärte, herabfallende Trümmer einer Drohne hätten bei Tichorezk "ein Feuer verursacht, das sich auf explosive Objekte ausbreitete". 1200 Bewohner seien aus einem Dorf nahe der Stadt evakuiert worden. Später teilte der Gouverneur, es sei ein örtlich begrenzter Ausnahmezustand ausgerufen worden.

Selenskyj: Kriegsende hängt von Entschlossenheit unserer Partner ab

20.20 Uhr: Ein Ende des Kriegs in der Ukraine hängt aus Sicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj von der Unterstützung des Landes durch dessen Partnerstaaten ab. Es komme auf die Entschlossenheit der Unterstützer an, die benötigten Waffen bereitzustellen und deren Einsatz zu erlauben, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Ansprache.

Russland nimmt nicht an möglichem zweiten Ukraine-Friedensgipfel teil

20.02 Uhr: Russland wird nach eigenen Angaben nicht wie vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewünscht an einem möglichen zweiten Ukraine-Friedensgipfel teilnehmen. "Der Gipfel wird die gleichen Ziele verfolgen: die illusorische 'Selenskyj-Formel' als Grundlage für eine Beilegung des Konflikts zu fördern, die Unterstützung der Mehrheit der Welt zu erhalten und dies zu nutzen, um Russland ein Ultimatum zur Kapitulation zu stellen", erklärt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstag in Moskau.

"Wir werden nicht an solchen 'Gipfeln' teilnehmen", betont die Sprecherin. Moskau ist nach eigenen Angaben bereit, "ernsthafte Vorschläge" zu erörtern, die der von Präsident Wladimir Putin im Juni beschriebenen "geopolitischen Realität vor Ort" Rechnung tragen. Putin hatte damals gesagt, dass Russland Friedensgesprächen zustimmen werde, wenn die Ukraine vier ihrer Regionen aufgibt, die Moskau für sich beansprucht.

"Donbass-Cowboy" von russischen Soldaten gefoltert und getötet