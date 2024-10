Selenskyj kommt nach Berlin

16.39 Uhr: Trotz der Verschiebung des großen Ukraine-Solidaritätsgipfels in Ramstein kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird er am Freitag in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet. Bei dem Treffen möchte Selenskyj seinen "Friedensplan" vorstellen.

Selenskyj trifft in Kroatien zu Ukraine-Gipfel der Balkanstaaten ein

Zu dem Gipfel in Dubrovnik werden neben Selenskyj die Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister von zwölf Ländern erwartet. Es sollen neue Militärkooperationen angekündigt werden, zudem ist eine "Erklärung von Dubrovnik" geplant. In dieser sollen der russische Angriff auf die Ukraine verurteilt, die territoriale Integrität der Ukraine und der Beitritt des Landes zur EU unterstützt und der Ukraine Hilfe für den Wiederaufbau nach dem Krieg zugesichert werden.

Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic kündigt an, sein Land werde "Solidarität mit der Ukraine" zeigen, "auch militärisch". Es soll ein langfristiges Kooperationsabkommen zwischen Kroatien und der Ukraine unterzeichnet werden, ein Schwerpunkt soll auf den Erfahrungen Kroatiens bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen und der Minenräumung nach den Balkankriegen in den 1990er-Jahren liegen.

Ramstein-Konferenz wird nach Biden-Absage verschoben

Putin entlässt weitere Top-Beamte

Kadyrow kritisiert Putins Migrationspolitik

Umfrage: Mehrheit der Russen hat negatives Bild von Deutschland

11.52 Uhr: Früher war Deutschland in Russland beliebt – doch wegen der Unterstützung für die Ukraine sieht eine Mehrheit von Russen und Russinnen Deutschland mittlerweile als feindliches Land. "Der entscheidende Umbruch war der Beginn des Krieges gegen die Ukraine", sagt der russische Soziologe Lew Gudkow in Berlin bei der Vorstellung einer Studie zum russischen Deutschland-Bild.

Das unabhängige Lewada-Zentrum für Meinungsforschung in Moskau hatte dazu im Mai 1.600 Menschen in Russland repräsentativ befragt. Heraus kam, dass derzeit 62 Prozent der Russen ein schlechtes oder eher schlechtes Verhältnis zu Deutschland haben. Noch 2019 war es umgekehrt: 61 Prozent der russischen Bevölkerung hatten ein gutes oder eher gutes Bild von Deutschland.

Ein Umschwung ließ sich erstmals für das Jahr 2022 feststellen, als Kremlchef Wladimir Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine befahl. Dass Deutschland den Krieg kritisiert und sich an die Seite der Ukraine gestellt hat, missbilligen der aktuellen Umfrage zufolge 64 Prozent in Russland; nur 11 Prozent haben Verständnis. Lewada-Chef Gudkow leitet aus den Antworten ab, dass eine verstärkte antideutsche Propaganda in Russland Wirkung zeige. "Deutschland hat die Ukraine und Polen überholt als feindselige Länder", sagt er. Nur in den USA und Großbritannien sehe die russische Bevölkerung noch größere Feinde.