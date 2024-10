Australien will 49 Panzer an die Ukraine schicken. Ein russischer Geheimdienstoffizier wurde nahe Moskau erschossen. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Atomstreitkräfte testen Einsatzbereitschaft

4.30 Uhr: Die Nachrichtenagentur RIA teilt am Freitag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Kommandeure der strategischen russischen Atomstreitkräfte die Bereitschaft ihrer in der Stadt Bologoje stationierten Einheit testen. Die Übung umfasse Manöver und den Einsatz mobiler ballistischer Interkontinentalraketen vom Typ Yars, hieß es weiter.

Russischer Propagandist kritisiert Verteidigungsministerium

3.15 Uhr: Der kremltreue Publizist Maxim Kalaschnikow, hat das russische Verteidigungsministerium öffentlich kritisiert. In einem Video beschwerte er sich, dass das Ministerium nicht in der Lage sei, selbst die grundlegendsten Dinge zu organisieren. Kalaschnikow forderte hochrangige Beamte, darunter Generalstabschef Waleri Gerassimow und Vizeregierungschef Andrej Beloussow, auf, "dieses Chaos zu beenden". "Ich sage Ihnen noch einmal, es ist Zeit, dieses Chaos zu beenden", erklärte er. Er habe Soldaten getroffen, die ihre Fahrzeuge selbst kaufen müssten und um warme Kleidung und Socken gebeten hätten, heißt es in einer Übersetzung des ehemaligen ukrainischen Regierungsberaters Anton Gerashchenko.

Russischer Geheimdienstoffizier in seinem Auto erschossen

1.10 Uhr: Ein hochrangiger russischer Offizier ist kurz nach seiner Rückkehr aus dem Ukraine-Krieg in der Nähe von Moskau erschossen worden. Wie das Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf einen ungenannten Strafverfolgungsbeamten berichtete, wurde Nikita Klenkov, 44, in seinem Auto im Dorf Melenki aus nächster Nähe getötet. Er war stellvertretender Leiter einer militärischen Einheit und Offizier des russischen Geheimdienstes (GRU).

Nach Informationen des Moskauer Nachrichtenportals MK wird die Tat mit seiner Beteiligung am Krieg in der Ukraine in Verbindung gebracht. Klenkovs GRU-Einheit 43292 ist ein Ausbildungszentrum für Spezialeinheiten, und er war erst eine Woche zuvor von der Front zurückgekehrt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Russische Behörden sagten dem US-Magazin "Newsweek", der Vorfall habe sich am Mittwoch gegen 9 Uhr morgens ereignet, als ein unbekannter Angreifer mindestens drei Schüsse in das Seitenfenster der Fahrertür eines Autos abfeuerte, das von einem Anwohner gefahren wurde.

Donnerstag, 17. Oktober

Heusgen: Biden und Scholz sollen Reichweitenbegrenzung für West-Waffen aufgeben

23.55 Uhr: Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat an US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz appelliert, der Ukraine beim Einsatz westlicher Waffen keine Begrenzungen mehr aufzuerlegen. Anlass ist der am Mittwoch präsentierte Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

"Selenskyjs Appelle sind in erster Linie an Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz gerichtet: Beide könnten durch die Aufhebung von Reichweitenbegrenzungen und die Lieferung wirksamer Waffen einen äußerst wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des Selenskyj-Planes leisten", sagt Heusgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) laut Vorabbericht. "Der Besuch des US-Präsidenten am Freitag in Berlin wäre ein idealer Zeitpunkt für eine solche Ankündigung."

Ukraine: Russland verlor an einem Tag 1.420 Soldaten

23.20 Uhr: Das Verteidigungsministerium der Ukraine berichtet auf X über hohe russische Verluste. Dem Beitrag zufolge verlor Russland am 17. Oktober insgesamt 1.420 Soldaten, 133 Fahrzeuge und 51 Artillerieeinheiten an nur einem Tag.

Zusätzlich berichtete das ukrainische Verteidigungsministerium von weiteren Verlusten auf russischer Seite: 83 Fahrzeuge und Zisternen, 54 Drohnen, 33 gepanzerte Fahrzeuge, 17 Panzer und fünf Spezialausrüstungen seien zerstört worden. Diese Zahlen stammen von den ukrainischen Streitkräften.

Australien stellt Ukraine 49 Abrams-Panzer zur Verfügung