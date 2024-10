"Wir haben auch darüber gesprochen, wie unsere Teams an den Punkten des Siegesplans arbeiten werden", sagt er in dem Video auf Telegram. Er hatte seinen Plan am Mittwoch im Kiewer Parlament vorgestellt. Zu den Schlüsselelementen gehören die Forderung nach einer Einladung an die Ukraine zu einem Nato-Beitritt und nach einer Aufhebung der Einschränkungen zum Einsatz gelieferter Waffen.

Moldau fürchtet russischen Einfluss auf Wahlen

7.17 Uhr: Die Republik Moldau wirft Russland vor, Einfluss auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und das Referendum nehmen zu wollen. Putins Regime bringe Wähler mit Bussen zu den Wahllokalen in der moldauischen Botschaft in Moskau, heißt es in einer Mitteilung des moldauischen Außenministeriums.

Man sei alarmiert über Berichte, wonach Russland angeblich vorhabe, an diesem Sonntag in den beiden Wahllokalen in Moskau "künstlich den Eindruck einer Überfüllung zu erwecken", heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Chișinău.

In der Mitteilung erklärt das Außenministerium weiter: "Moldawien fordert die russischen Behörden und andere Parteien auf, von Aktionen abzusehen, die den Wahlprozess mit illegalen Mitteln stören oder künstlich den Anschein von Menschenmengen in den Wahllokalen erwecken könnten."

Russland greift massiv mit Drohnen und Raketen an

5.10 Uhr: Laut einem Bericht der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf die Luftwaffe wurde die Ukraine seit dem Abend des 16. Oktober Ziel einer massiven Welle von Drohnen- und Raketenangriffen. Die Angriffe begannen gegen 19.40 Uhr in den Regionen Kiew und Schytomyr, als Drohnen, darunter zahlreiche iranische Shaheds, in den Luftraum der Ukraine flogen. Die Angriffe zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hinaus. Besonders betroffen waren die Regionen Ternopil und Winnyzja, wo zahlreiche Drohnen gesichtet wurden.

Im Verlauf der Nacht meldete die Luftwaffe wiederholt neue Drohnengruppen, die auf westliche Gebiete wie Iwano-Frankiwsk und Schytomyr zusteuerten. Insbesondere die Hauptstadt Kiew war von den Angriffen betroffen, da mehrere Shaheds in Richtung der Stadt unterwegs waren. Berichte über Schäden gab es bislang nicht.