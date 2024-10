Nordkorea soll Russland mit 12.000 Soldaten unterstützen. Die Ukraine hat einen großen Dohnenangriff zum Teil abgewehrt. Alle Informationen im Newsblog.

"Ständiger Beschuss": Ukraine bringt tausende Menschen aus Kupjansk in Sicherheit

12.04 Uhr: Die Ukraine hat im Nordosten des Landes mit der Evakuierung der umkämpften Stadt Kupjansk begonnen. "Rund 10.000 Menschen" müssten aus der Stadt und drei benachbarten Gemeinden aufgrund der anhaltenden russischen Angriffe in Sicherheit gebracht werden, erklärte Regionalgouverneur Oleh Sinehubow im Onlinedienst Telegram. Bereits am Dienstag hatten die Behörden gewarnt, dass "ständiger Beschuss" die zuverlässige Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit Wasser und Elektrizität unmöglich mache.

Frankreichs Außenminister reist erstmals in die Ukraine

12.02 Uhr: Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot will erstmals in die Ukraine reisen und dort unter anderem auf das Schicksal der von Russland entführten Kinder aufmerksam machen. "Ich will daran erinnern, dass das Geschehen in der Ukraine die Sicherheit unseres Kontinents betrifft, auch mit Blick auf die Versorgung mit Energie und Lebensmitteln", sagt Barrot vor seiner Abreise dem Sender France Inter. Ein Teil seiner Reise sei der humanitären Katastrophe gewidmet, insbesondere den ukrainischen Kindern, die von Russen "entführt und deportiert" seien.

Barrot werde am Wochenende auch mit seinem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha zusammentreffen, hieß es in diplomatischen Kreisen. Eine Niederlage der Ukraine sei nicht akzeptabel, betont Barrot. Dies würde bedeuten, "das Recht des Stärkeren anzuerkennen". Es sei an der Ukraine, zu entscheiden, wann Friedensverhandlungen aufgenommen werden könnten, fügt er hinzu.

Barrot geht nicht ausdrücklich auf den vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgelegten "Siegesplan" ein, der unter anderem einen zügigen Nato-Beitritt vorsieht. Selenskyj hatte am Vortag sowohl bei dem EU-Gipfel als auch bei der Nato nachdrücklich dafür geworben, ohne jedoch klare Zusagen zu erhalten.

11.45 Uhr: Nordkorea plant nach südkoreanischen Angaben die Entsendung von tausenden Soldaten zur Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Pjöngjang habe kürzlich beschlossen, "vier Brigaden mit 12.000 Soldaten, unter ihnen auch Spezialkräfte", an die Front zu schicken, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst.

Ähnlich hatte sich am Donnerstag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geäußert. "Wir wissen von den Geheimdiensten, dass 10.000 Soldaten aus Nordkorea dafür trainiert werden, gegen uns zu kämpfen", sagt er nach einem Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Nordkorea und Russland hatten in den vergangenen Jahren ihre militärischen Beziehungen verstärkt. Experten berichten seit Langem, dass Russland in der Ukraine nordkoreanische Raketen einsetze, was Moskau und Pjöngjang jedoch bestreiten. Russland dementierte auch Berichte über die Präsenz nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine, die an der Seite der russischen Truppen kämpfen.

Die Nato bestätigt die Angaben aus Südkorea vorerst nicht. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte, dies sei im Moment die offizielle Position der Allianz, diese könne sich aber noch ändern. Das Bündnis stehe im Kontakt mit Südkorea, um alle Informationen zu erhalten.

Selenskyj ruft Westen zur Einheit gegen Russland auf

11.21 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seinem Auftritt bei der Nato in Brüssel den Westen zum vereinten Kampf gegen Kremlchef Wladimir Putin aufgerufen. "Gerade jetzt müssen wir entschlossen und geschlossen handeln, um zu verhindern, dass Putin an Stärke gewinnt und den Krieg weiter anheizt", teilt Selenskyj auf der Plattform X mit. "Nur durch gemeinsamen Druck auf Russland unter Einsatz aller verfügbaren Mittel und Instrumente können wir unser Ziel eines echten und gerechten Friedens so schnell wie möglich erreichen."