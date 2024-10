Frankreich stellt sich hinter Wolodymyr Selenskyjs Siegesplan. Nordkoreanische Soldaten sollen bereits russische Uniformen tragen. Alle Informationen im Newsblog.

Frankreich unterstützt Selenskyjs "Siegesplan"

14.51 Uhr: Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hat während eines Besuchs in Kiew dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Unterstützung für seinen Plan für ein Ende des Krieges gegen Russland zugesichert. Er werde mit ukrainischen Vertretern zusammenarbeiten, um die Unterstützung anderer Länder für den Vorschlag zu gewinnen, sagte Barrot in der ukrainischen Hauptstadt. Der von Selenskyj Anfang der Woche vorgestellte sogenannte Siegesplan soll Russland dazu bewegen, seine Angriffe in der Ukraine zu beenden.

"Ein russischer Sieg wäre eine Weihe für das Recht des Stärkeren und würde die internationale Ordnung ins Chaos stürzen", sagte Barrot auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha. "Deshalb sollte unser Austausch es uns ermöglichen, den Siegesplan von Präsident Selenskyj voranzubringen und möglichst viele Länder um ihn zu versammeln."

Russland überzieht Ukraine mit neuen Luftangriffen

10.02 Uhr: Neue massive russische Angriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern haben in weiten Teilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst. Betroffen waren am Morgen etwa 15 Regionen, darunter Mykolajiw im Süden und Dnipropetrowsk im Zentrum des Landes, wie die Flugabwehr bei Telegram mitteilte. In der frontnahen östlichen Region Sumy wiederum wurden nach Behördenangaben bei einem Angriff mit Drohnen und Gleitbomben sieben Menschen verletzt. Auch Teile der immer wieder von Russland angegriffenen Energie-Infrastruktur seien zerstört worden.

Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. In der Nacht meldete zudem die Hauptstadt Kiew Luftalarm. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurde eine Frau verletzt. Ein Teil einer abgeschossenen Drohne stürzte demnach durch ein Fenster in ihre Wohnung. Die Frau sei im Krankenhaus operiert worden. Die Flugabwehr teilte in Kiew mit, dass alle feindlichen Drohnen um die Hauptstadt zerstört worden seien.

Ukraine attackiert russische Fabrik für Kriegstechnik

8.44 Uhr: Die Ukraine hat die wichtige russische Kremniy-Fabrik in Briansk mit einer oder mehreren Drohnen angegriffen. Auf Videos, die über die sozialen Medien und über den Messengerdienst Telegram verbreitet wurden, ist eine heftige Explosion auf dem Fabrikgelände zu sehen.

Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, berichtete auf X von dem Angriff. In der Kremniy-Fabrik lässt das russische Verteidigungsministerium Halbleiterelemente, integrierte Schaltkreise und Leistungsmodule herstellen. Über das Ausmaß der Schäden gibt es keine gesicherten Informationen.

Freitag, 18. Oktober

23.15 Uhr: Nordkorea hat nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes schon rund 1.500 Soldaten als Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine entsandt. Die Soldaten sind laut Informationen des NIS (National Intelligence Service) in russischen Schiffen nach Wladiwostok transportiert worden, von wo sie mutmaßlich auf einen Einsatz im Ukraine-Krieg vorbereitet werden.