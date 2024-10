Der rumänische Katastrophenschutz warnt erneut vor herabstürzenden Gegenständen. Russische Firmen ächzen unter hohen Zinsen. Alle Informationen im Newsblog.

USA gehen von 3.000 nordkoreanischen Soldaten in Russland aus

5.30 Uhr: In Russland trainieren nach Angaben der US-Regierung derzeit mindestens 3.000 nordkoreanische Soldaten. "Wir gehen davon aus, dass Nordkorea zwischen Anfang und Mitte Oktober mindestens 3000 Soldaten in den Osten Russlands verlegt hat", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington, John Kirby, am Mittwoch. Das Auswärtige Amt bestellte angesichts der Berichte den nordkoreanischen Geschäftsträger in Berlin ein. Russland verweigerte unterdessen jegliche Stellungnahme und verwies auf Pjöngjang.

Putin fordert mehr Anstrengungen im Kampf gegen Dollar

4.49 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den erweiterten Brics-Gipfel mit der Forderung nach einem alternativen internationalen Zahlungssystem eröffnet. Dieses könne verhindern, dass die USA den Dollar als politische Waffe einsetzen, so der 71-Jährige bei dem Treffen im russischen Kasan.

In seiner Rede auf dem Gipfel sagte Putin: "Der Dollar wird als Waffe eingesetzt. Wir sehen das ganz deutlich. Ich halte dies für einen großen Fehler derjenigen, die dies tun". Der russische Diktator sagte, dass fast 95 Prozent des Handels zwischen Russland und China heute in Rubel und Yuan abgewickelt werden. Er möchte daher eine neue Leitwährung einführen, um dem Dollar und damit der finanzwirtschaftlichen Dominanz des Westens zu begegnen.

Rotes Kreuz: Büro bei russischen Angriff zerstört

3.44 Uhr: Bei einem russischen Angriff in der Ostukraine ist nach Angaben des ukrainischen Roten Kreuzes ein Büro der Hilfsorganisation zerstört worden. Es habe sich in einem Kulturzentrum in der Stadt Kurachowe in der Region Donezk befunden, wie das Rote Kreuz mitteilte. Keiner der Mitarbeiter oder Freiwilligen sei verletzt worden. Die Organisation erklärte, man verurteile Angriffe auf zivile Objekte und humanitäre Organisationen.

Finnland: Russische Störmanöver nehmen zu

2.22 Uhr: Finnland sieht sich mit gezielten Sabotageakten und Störmanövern konfrontiert. Nach Einschätzung der finnischen Innenministerin Lulu Ranne steckt Russland hinter diesen weitreichenden Beeinflussungsversuchen, die sich sowohl gegen Finnland als auch andere europäische Länder richten.

Die Nato und westliche Geheimdienste, darunter auch der finnische, warnen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vor einer zunehmenden Zahl feindseliger Aktivitäten im euro-atlantischen Raum, die sie Russland zuschreiben. Das Spektrum reicht von wiederholten Cyberangriffen bis hin zu Brandstiftung. Moskau weist diese Vorwürfe zurück.

"Wir beobachten verschiedene Störaktionen, Sabotageakte und gezielte Sachbeschädigungen. Auch die Migration wird als Instrument eingesetzt", erklärte Ranne vor Journalisten. "All das erzeugt ein allgemeines Gefühl der Verunsicherung und macht es schwer zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht." Die Ministerin verwies darauf, dass viele dieser Vorfälle noch untersucht werden.

Bericht: Türkei stoppt Lieferung von Waffenkomponenten an Russland

0.05 Uhr: Die Türkei hat Berichten zufolge nach Warnungen der USA die Lieferung von Komponenten, die in russischen Waffen gefunden wurden, nach Russland eingeschränkt. Die Financial Times berichtet unter Berufung auf "drei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit", dass die Türkei auf Wunsch Washingtons die Ausfuhr von 48 Kategorien sensibler Komponenten mit Ursprung in den USA, wie etwa Mikrochips, nach Russland blockiert hat.

Mittwoch, 23. Oktober

Russischer Rüstungschef warnt vor Massenpleiten